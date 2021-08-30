الإثنين 30-08-2021
الوكيل الاخباري

الصحة تحذر من تراجع الوضع الوبائي في المملكة

الصحة العالمية تحث على منح المدرسين أولوية في إعطاء لقاحات كورونا

أول أردنية تحصل على شهادة هندسة تصنيع محركات الطائرات

البنك الدولي : تحويلات نقدية طارئة لمتضرري كورونا في المملكة

مسابقة للمحامين للتنافس على شواغر قضائية

أسس لتحديد مستوى اللغات الأجنبية لممارسة العمل الأكاديمي

الأردن يطرح مناقصة لشراء 120 ألف طن من علف الشعير

وفاة 'وزير السعادة' الشاب محمد القضاة يشعل مواقع التواصل

بيان للراغبين بمغادرة أفغانستان على متن رحلات تنظمها روسيا

أسعار الذهب الاثنين 30/8/2021

الإثنين، 30-08-2021 11:22 ص

الصحة تحذر من تراجع الوضع الوبائي في المملكة

وزارة الصحة 2)


الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة، مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي إن الوضع الوبائي في الأردن مستقر على ارتفاع، فيما لم ترتفع نسبة الفحوصات الايجابية عن 2-3%، وتابع " لا تزال نسبة الدخول للمستشفيات مقبولة نسبياً" .

وأضاف في تصريحات صحافية، أن وباء كورونا لم ينته، ويجب اتخاذ كافة الاجراءات للوقاية من وباء كورونا، منوها أن الوضع الوبائي مستقر.

اضافة اعلان

 

وحذر من تراجع الوضع الوبائي الراهن ، مشددا على أهمية ارتداء الكمامات والعمل بالتباعد الجسدي والإقبال على التطعيم .


وبين البلبيسي أنه تقرر منح جرعة ثالثة من لقاح كورونا للأشخاص ذوي المناعة المنخفضة، وسيتم نشر أسماء مراكز اعطاء الجرعة الاثنين أو الثلاثاء، كما يتم دراسة إعطاء الجرعة الثالثة لمن مضى على حصوله على اللقاح 8 أشهر.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
58e132da-bbb6-407a-890b-3e66397acdf2

أول أردنية تحصل على شهادة هندسة تصنيع محركات الطائرات

612c8b460eaac

مسابقة للمحامين للتنافس على شواغر قضائية

820212816327203918676

أسس لتحديد مستوى اللغات الأجنبية لممارسة العمل الأكاديمي

شعير-أرشيفية-630x405

الأردن يطرح مناقصة لشراء 120 ألف طن من علف الشعير

القضاه

وفاة 'وزير السعادة' الشاب محمد القضاة يشعل مواقع التواصل

X6C3O

الطب الشرعي يكشف سبب وفاة رضيعة الزرقاء

أخبار متعلقة
عمان خاص

الصحة: الحجر الصحي للقادمين من 7 دول

تطبيق

خدمة حكومية جديدة للتفتيش عن متلقي لقاح كورونا

7202116204115206208746

حجاوي لـ الوكيل: العدول عن القرارات التخفيفية في حال تراجع الوضع الوبائي

820212182647244571082

اعطاء نحو 67 ألف جرعة لقاح الاربعاء

لقاح

لجنة الأوبئة لمن يعانون الحساسية : سجلوا على منصة اللقاح

72021281917269010326

اعطاء نحو 465 ألف جرعة لقاح خلال أسبوع بالأردن