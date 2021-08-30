الصحة تحذر من تراجع الوضع الوبائي في المملكة

الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة، مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي إن الوضع الوبائي في الأردن مستقر على ارتفاع، فيما لم ترتفع نسبة الفحوصات الايجابية عن 2-3%، وتابع " لا تزال نسبة الدخول للمستشفيات مقبولة نسبياً" .



وأضاف في تصريحات صحافية، أن وباء كورونا لم ينته، ويجب اتخاذ كافة الاجراءات للوقاية من وباء كورونا، منوها أن الوضع الوبائي مستقر.

اضافة اعلان

وحذر من تراجع الوضع الوبائي الراهن ، مشددا على أهمية ارتداء الكمامات والعمل بالتباعد الجسدي والإقبال على التطعيم .



وبين البلبيسي أنه تقرر منح جرعة ثالثة من لقاح كورونا للأشخاص ذوي المناعة المنخفضة، وسيتم نشر أسماء مراكز اعطاء الجرعة الاثنين أو الثلاثاء، كما يتم دراسة إعطاء الجرعة الثالثة لمن مضى على حصوله على اللقاح 8 أشهر.

اظهار أخبار متعلقة

