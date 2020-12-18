الصحة: يوجد إصابات كورونا صامتة لم تُفحص

الوكيل الإخباري - قال مسؤول ملف كورونا الدكتور وائل الهياجنة، اليوم الجمعة، إن وضعنا الوبائي غير مرشح لموجة لاحقة.

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وأشار الهياجنة في تصريح صحفي إلى أننا وصلنا إلى نسبة انتشار معينة ستبطىء من سريان الفيروس خلال الفترة القادمة.



وأضاف الهياجنة "نراقب الموجات المتلاحقة في أوروبا وما سيحكم وجود موجة لاحقة لدينا عدة عوامل أهمها؛ نسبة انتشار الفيروس في الأردن ووصول المطعوم والتزام المواطنين بشكل كبير في وسائل الوقاية الشخصية.



وأكد أن وزارة الصحة ماضية في إجراء دراسة حول مدى انتشار الفيروس من الإصابات القديمة خلال الأسابيع القادمة، مشيراً إلى أن هناك إصابات صامتة لم تتعرض للفحص.



