الصحفيين تدين استهداف الاحتلال لصحفي ومصور في جنوب لبنان

الوكيل الإخباري - أدانت نقابة الصحفيين الأردنيين استهداف قوات الاحتلال لصحفي ومصور في جنوب لبنان بقصف صاروخي أدى إلى استشهادهما.

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وأضاف مجلس النقابة في بيان اليوم الاثنين، أن استمرار استهداف الاحتلال للصحفيين يعد جريمة حرب في إطار الإبادة الجماعية التي ينفذها في الضفة الغربية وقطاع غزة وجنوب لبنان أمام صمت دولي.



وقال إن قوات الاحتلال الصهيوني تعتبر الصحفيين ضمن أهدافها العسكرية، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للقوانين والاتفاقيات الدولية التي تحمي الصحفيين في مناطق النزاع، مشددا على أن الاحتلال يستهدف الصحفيين لتحييدهم ومنعهم من توثيق جرائمه البشعة التي يرتكبها في قطاع غزة.



وطالب المجلس المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات كافة لمحاكمة قادة الكيان الصهيوني على جرائمه أمام المحاكم الدولية، داعيا إلى فتح تحقيق فوري لمحاسبة الجناة وتطبيق قواعد القانون الدولي عليه.



وأشار المجلس إلى استشهاد 62 صحفياً وصحفية، خلال هذه الحرب عبر استهدافهم بشكل مباشر بصواريخ الاحتلال، أو جراء هدم منازلهم فوق رؤوسهم هم وعائلاتهم، في حين اعتقل الاحتلال نحو 42 صحفياً وصحفيةً بعد "السابع من أكتوبر" في الضفة الغربية.