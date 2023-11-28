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الثلاثاء، 28-11-2023 06:00 م

الاستهلاكية المدنية تكرم الموردين المتميزين

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الوكيل الإخباري - كرمت المؤسسة الاستهلاكية المدنية اليوم الثلاثاء، عددا من شركائها الموردين الذين ساهموا في تحقيق رؤية وأهداف المؤسسة لعام 2023.

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وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان، إن تكريم هذه الشركات جاء نظير الدعم والتعاون المقدم منها، وتكريساً للشراكة الاستراتيجية معها على مدى سنوات طويلة، والذي ساهم بتمكين المؤسسة من مواجهة التحديات، وخاصة في ظل توالي الأزمات بدءاً من جائحة كورونا ومروراً بحرب أوكرانيا ومن ثم العدوان الإسرائيلي على غزة.


وقدم القضاة شرحاً حول خطة المؤسسة للعام المقبل، منها فتح 3 أسواق جديدة في مناطق مختلفة، وتحديث البنية التحتية في بعض الأسواق، وتطوير وتحديث وإضافة خدمات إلكترونية جديدة للمواطنين، داعيا إلى مزيد من تعاون الشركات والموردين في هذا المجال.


من جهتهم، أكد الموردون دعمهم ووقوفهم مع المؤسسة بتطلعاتها وتحقيق خططها المستقبلية من تقديم أسعار مخفضة ومميزة وعروض ترويجية والالتزام بتوريد المواد والمساهمة في تحسين البنية التحتية للأسواق.


واستمع القضاة إلى استفسارات ومطالب الموردين، التي تضمنت تمديد دوام الأسواق وسرعة اتخاذ القرار والشراء عند طرح العطاءات وتحديد الكميات عند إحالة العطاء بدلاً من أن تكون الكميات مفتوحة، وتقليل الغرامات المترتبة نتيجة التأخر في التوريد، ووعد القضاة بحلها ضمن الأطر المعمول بها في المؤسسة.

 




 

 


 

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