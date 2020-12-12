السبت 12-12-2020
الوكيل الاخباري

قرار حكومي هام بشأن أمر الدفاع 21

توضيح حكومي حول عودة التعليم في المدارس

البدور :تخفيف الحظر وفتح القطاعات اصبح ممكناً

مدير مركز الحسين للسرطان ينشر صورة صادمة لشخص تعافى من كورونا

دعوة الى عودة المدارس والجامعات بالاردن

مطالبة بتأجيل الاقساط المستحقة على القروض

إجراء حكومي جديد للتخفيف على الأردنيين

مقاطع فيديو مثيرة للجدل تنتشر بسرعة البرق في الأردن

التربية تنشر البروتوكول الصحي للامتحان التكميلي

وفيات السبت 12/12/2020

السبت، 12-12-2020 02:52 م

الصفدي: لا قبول لأي طرح يحد من قدرة الأونروا

120205133233345598264


الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، السبت، إنه لا قبول لأي طرح يحد من قدرة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" على القيام بواجباتها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، أن "العمل على تنسيق مستمر مع شركائنا بالمجتمع الدولي لحماية الوكالة".

اضافة اعلان

وأشار الصفدي إلى أنه تم "بحث كيفية إعداد مؤتمر دولي لحشد الدعم المالي للوكالة، ومناقشة كيفية التعامل مع الأزمة المالية للوكالة".


من جهته قال لازاريني" "دخلنا اليوم أقل بكثير من 2018 بسبب وقف الدعم الأميركي، ونبحث الآن ضمان استمرار خدماتنا خاصة في التعليم والصحة".


وتابع: "ننوي تنظيم مؤتمر دولي العام المقبل لضمان مشاركة أكبر من المجتمع الدولي".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزي

قرار حكومي هام بشأن أمر الدفاع 21

8202029235616346366916

توضيح حكومي حول عودة التعليم في المدارس

1220203173054577154855

البدور :تخفيف الحظر وفتح القطاعات اصبح ممكناً

1220201116639459258648

مدير مركز الحسين للسرطان ينشر صورة صادمة لشخص تعافى من كورونا

12202011211611483298570

دعوة الى عودة المدارس والجامعات بالاردن

1220207133238170208325

مطالبة بتأجيل الاقساط المستحقة على القروض

أخبار متعلقة
220201103822489417233

الصفدي يبحث الجهود المستهدفة لحشد الدعم الدولي لـ "أونروا"

D3iTYscWsAEEznw-780x470

الصفدي يشيد بالموقف الروسي تجاه قضايا المنطقة

120205133233345598264

الصفدي يعزي بوفاة وليد المعلم

3202019123329759793298

إغلاق مكتب أحوال وجوازات معان حتى إشعار آخر

392676114

وفاة صيدلاني بمستشفى البشير بسبب كورونا

112020112201917104125

تفاصيل وفيات واصابات كورونا اليوم السبت