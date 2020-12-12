الصفدي: لا قبول لأي طرح يحد من قدرة الأونروا

الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، السبت، إنه لا قبول لأي طرح يحد من قدرة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" على القيام بواجباتها.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، أن "العمل على تنسيق مستمر مع شركائنا بالمجتمع الدولي لحماية الوكالة".

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وأشار الصفدي إلى أنه تم "بحث كيفية إعداد مؤتمر دولي لحشد الدعم المالي للوكالة، ومناقشة كيفية التعامل مع الأزمة المالية للوكالة".



من جهته قال لازاريني" "دخلنا اليوم أقل بكثير من 2018 بسبب وقف الدعم الأميركي، ونبحث الآن ضمان استمرار خدماتنا خاصة في التعليم والصحة".



وتابع: "ننوي تنظيم مؤتمر دولي العام المقبل لضمان مشاركة أكبر من المجتمع الدولي".



