الخميس 19-05-2022
الوكيل الاخباري
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الخميس، 19-05-2022 01:08 م

الصفدي: مستمرون في شراكتنا مع السويد لدعم أونروا وتحقيق الاستقرار

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الوكيل الإخباري - بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، مع وزيرة خارجية السويد آن ليندي، زيادة التعاون الثنائي ومع الاتحاد الأوروبي، مع اقتراب عقد مجلس الشراكة الأردنية-الأوروبية.

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وقال في تغريدة عبر "تويتر" إنه تم خلال اتصال هاتفي، بحث القضايا الإقليمية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية.


وأضاف الصفدي أن "السويد شريك أساسي، ومستمرون في شراكتنا لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتحقيق الاستقرار.


 




 

 


 

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