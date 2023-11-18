الأحد 19-11-2023
الوكيل الاخباري
 

فيديو - مدفعية الاحتلال تستهدف قسم الأطفال بمستشفى كمال عدوان

عباس يدعو الرئيس الأمريكي إلى التدخل الفوري لوقف الإبادة الجماعية

15 شهيدا بقصف إسرائيلي على منزل بمخيم البريج

الصفدي يبدأ غدا جولة وزارية لعدد من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن

غالانت: انتقلنا للمرحلة الثانية من العملية البرية في غزة

نتنياهو: لا توجد حاليا صفقة لتبادل الأسرى

وزير الخارجية: وجود حماس يعود لوجود احتلال ينكر على الفلسطينيين حقهم

قائد بجيش الاحتلال: الهجوم على مستشفى الشفاء استعراض للقوة

الأزمات: الخطة الوطنية للأحوال الجوية تشمل استخدام مدارس ومساجد كمراكز إيواء

جيش الاحتلال: نخوض قتالا ضاريا مع القسام بحي الزيتون وجباليا

عاجل

مدفعية الاحتلال تستهدف قسم الأطفال بمستشفى كمال عدوان

السبت، 18-11-2023 10:46 م

الصفدي يبدأ غدا جولة وزارية لعدد من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن

ن


الوكيل الاخباري - يبدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، يوم غدٍ الأحد، جولة وزارية إلى عواصم عدد من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، في سياق انطلاق أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية، والمستهدفة بلورة تحرك دولي لوقف الحرب المستعرة على غزة.

اضافة اعلان


وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، بأن اللجنة الوزارية التي شكلت بموجب قرار القمة العربية الإسلامية التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة الأسبوع الماضي، تضم وزراء خارجية كل من: الأردن، مصر، قطر، تركيا، إندونيسيا، ونيجيريا، وفلسطين، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وتبدأ جولتها يوم غدٍ الأحد ووجهتها الأولى هي الصين.


وقال القضاة إن أعضاء اللجنة سيلتقون كبار المسؤولين ووزراء الخارجية في الدول التي ستشملها الزيارة، بهدف حشد الدعم الدولي اللازم لإطلاق تحرك دولي فوري وفاعل لوقف هذه الحرب المستعرة على غزة، وإيصال الصورة الحقيقية للمعاناة والكارثة الإنسانية التي تنتجها هذه الحرب، وتعرية الجرائم الإسرائيلية الوحشية بحق المدنيين الفلسطينيين، والاعتداءات المتكررة والمتواصلة على الأعيان المدنية وخاصة دور العبادة والمستشفيات.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
امطار

بلدية الجيزة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

٥

وزير الخارجية: وجود حماس يعود لوجود احتلال ينكر على الفلسطينيين حقهم

الازمات

الأزمات: الخطة الوطنية للأحوال الجوية تشمل استخدام مدارس ومساجد كمراكز إيواء

127087441_3401989419913904_1523558885418622148_n

سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

ررر

وزير الزراعة يفتتح مركزين لتعبئة وفرز الفواكه والتمور

الخارجية

بيان صادر عن وزارة الخارجية

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-10-24 at 3.24.23 PM

"الوطني لحقوق الإنسان" يوجه مذكرة قانونيّة بجرائم الاحتلال لهيئات دوليّة

1698125939216

عين على القدس يرصد قمع الاحتلال لاحتجاجات المقدسيين

394423432_722014396617633_269220303572605436_n

بالصور والفيديو .. الخيرية الهاشمية توزع المساعدات على أبناء القطاع

1625214527135

النوافلة: الاختصاص في التمريض يمثل مستقبل المهنة

1020232310140370805811

12.485.131 دينار حصيلة حملة التبرعات لصالح غزة حتى الساعة 3 ظهراً

WhatsApp Image 2023-10-22 at 16.57.01

جمعية الفنادق تقدم تبرعا للاهل في غزة