الجمعة 22-03-2024
الوكيل الاخباري
 

شركة البوتاس العربية تُصدر أكبر شحنة بوتاس حبيبي أحمر في تاريخها

أبو الغيط: لا يمكن أن يكون هناك طرفان فلسطينيان يحكمان الضفة والقطاع

مركز زها الثقافي ينظم مأدبة إفطار للأطفال الأيتام

الصحة العالمية: زيادة إنفاذ المساعدات لغزة سيحول دون وقوع مجاعة

إيسيسكو: 29 دولة إسلامية تعاني الإجهاد المائي

الأمم المتحدة ترحب بتبرع مركز الملك سلمان بقيمة 40 مليون دولار للأونروا

روسيا : إلغاء إطلاق مركبة فضائية مأهولة قبل ثوان من موعد انطلاقها

الصفدي يشارك باجتماع وزاري عربي مع وزير الخارجية الأميركي

الملك يلتقي العاهل البحريني

غوتيريش: عالم اليوم فوضوي ولدينا حالة من الإفلات من العقاب

الخميس، 21-03-2024 11:05 م

الصفدي يشارك باجتماع وزاري عربي مع وزير الخارجية الأميركي

1


الوكيل الاخباري - شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في الاجتماع الوزاري الذي استضافته جمهورية مصر العربية.

اضافة اعلان


وضم الاجتماع، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة ريم الهاشمي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن.


وتناول الاجتماع التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والأزمة في غزة، وجهود تحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء القطاع، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
122

مركز زها الثقافي ينظم مأدبة إفطار للأطفال الأيتام

00

الملك يلتقي العاهل البحريني

0

تسكين تخصص الصيدلة بجامعة الزرقاء ضمن الإطار الوطني للمؤهلات

2

الخريشة: المرأة والشباب الاكثر استفادة من مسار التحديث السياسي

1

محاضرة في الأغوار الشمالية حول فضائل وأحكام رمضان المبارك

1

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية والمنظمة الدولية للهجرة

أخبار متعلقة
348425925_6337513902974446_7609457093626561617_n

مجلس أمناء جائزة الملك عبدالله الثاني للإبداع يختار لجان التحكيم

111

الصفدي ونظيره الأميركي يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة

65f2d71483955

الأردن يبحث مع أونروا الأوضاع الكارثية في غزة

وزارة الخارجية

الأردن يدين حادث إجرامي ضد رهبان في جنوب إفريقيا

الصفدي 2

الأردن وأمريكا يتوافقان على ضرورة إيصال مساعدات كافية لغزة وعدم التصعيد بالقدس

الصفدي 2

الصفدي يحذر من استمرار العدوان على غزة مع اقتراب شهر رمضان