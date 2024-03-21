الصفدي يشارك باجتماع وزاري عربي مع وزير الخارجية الأميركي

الوكيل الاخباري - شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في الاجتماع الوزاري الذي استضافته جمهورية مصر العربية.

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وضم الاجتماع، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة ريم الهاشمي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن.



وتناول الاجتماع التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والأزمة في غزة، وجهود تحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء القطاع، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720.