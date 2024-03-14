الخميس 14-03-2024
الوكيل الاخباري
 

حماس تعلن اغتيال قائدين عسكريين بقصف استهدف رفح

الأردن يدين حادث إجرامي ضد رهبان في جنوب إفريقيا

قبرص: إرسال مساعدات لغزة عبر الممر البحري الجديد

ولي العهد يلتقي الشيخ ضيف الله القلاب

جنوب إفريقيا: سنعتقل جنود جيش الاحتلال الذين يحملون جنسية بلادنا

بلينكن: الممر البحري ليس بديلا عن إدخال المساعدات برا لغزة

حادث سير داخل نفق الشعب

تحذير امني هام الى جميع المواطنين

الامن العام : القبض على 3 أشخاص احتالوا على العديد من المواطنين

الملك يعزي عشيرة أبو الفيلات

الخميس، 14-03-2024 12:35 ص

الأردن يدين حادث إجرامي ضد رهبان في جنوب إفريقيا

وزارة الخارجية


 الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الحادث الإجرامي الذي تعرض له ثلاثة رهبان مصريين في دير قبطي في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب إفريقيا يوم أمس.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة تضامن المملكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، وإدانتها واستنكارها الشديدين لكافة أشكال العنف والإرهاب وخاصة تلك التي تستهدف المدنيين والرموز الدينية، معرباً عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة للكنيسة الأرثوذكسية القبطية ولأسر الضحايا رحمهم الله.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11

ولي العهد يلتقي الشيخ ضيف الله القلاب

الدفاع المدني 2

حادث سير داخل نفق الشعب

الامن-يحذر

تحذير امني هام الى جميع المواطنين

الأمن العام

الامن العام : القبض على 3 أشخاص احتالوا على العديد من المواطنين

11

الملك يعزي عشيرة أبو الفيلات

467222

إزالة بسطات على الأرصفة بإربد

أخبار متعلقة
الصفدي 2

الأردن وأمريكا يتوافقان على ضرورة إيصال مساعدات كافية لغزة وعدم التصعيد بالقدس

وزارة الخارجية

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة اليوم الاربعاء

الدفاع المدني 4

حادث سير على طريق المطار

1

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة

وزارة الخارجية

الحكومة تصدر بياناً وتعلن عن خيبة املها

0

الخارجية تعلن عن مسابقة لاختيار ملحقين دبلوماسيين - رابط التقديم