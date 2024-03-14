الأردن يدين حادث إجرامي ضد رهبان في جنوب إفريقيا

الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الحادث الإجرامي الذي تعرض له ثلاثة رهبان مصريين في دير قبطي في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب إفريقيا يوم أمس.



وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة تضامن المملكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، وإدانتها واستنكارها الشديدين لكافة أشكال العنف والإرهاب وخاصة تلك التي تستهدف المدنيين والرموز الدينية، معرباً عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة للكنيسة الأرثوذكسية القبطية ولأسر الضحايا رحمهم الله.

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