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الصفدي يشارك بالاجتماع الوزاري الخامس لمبادرة ستوكهولم

الثلاثاء، 14-12-2021 05:54 م

الصفدي يشارك بالاجتماع الوزاري الخامس لمبادرة ستوكهولم

الصفدي


الوكيل الاخباري - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، دعم المملكة لمحادثات فيينا المستهدفة إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية مقاربة قضية السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط من منظورٍ أوسعٍ يستهدف إيجاد منطقةٍ خاليةٍ من جميع أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية.

وقال الصفدي، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخامس لمبادرة "ستوكهولم" لنزع السلاح النووي ومعاهدة عدم الانتشار الذي انعقد بتنظيمٍ سويديٍ ألمانيِ في العاصمة السويدية ستوكهولم، أن الأردن يرى أن نجاح المحادثات مع إيران ضرورةً، ذاك أن الفشل قد يقود إلى سباقٍ للتسلح النووي في المنطقة التي يجب أن تتكاتف الجهود لإسناد هدف أن تكون منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل.

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