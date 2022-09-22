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الخميس، 22-09-2022 09:49 ص

الصفدي يلتقي عددا من نظرائه بنيويورك ويوقع مذكرة تفاهم بمجال إدارة المياه

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الوكيل الإخباري - عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء في نيويورك، سلسلة لقاءات مع عددٍ من نظرائه وزراء الخارجية والمسؤولين الدوليين المشاركين في أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي الخميس إن اللقاءات شملت اجتماعات ومحادثات مع وزير خارجية مملكة البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، ووزير خارجية جمهورية البرتغال جواو كرافينيو، ووزير خارجية جمهورية مالطا إيان بورج.


وركزت اللقاءات على سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي، والخطوات المتخذة لتوسعة التعاون في مختلف المجالات، وبما يصب في خدمة المصالح المشتركة. كما تناولت المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، وجهود حل الأزمات في المنطقة.


ووقع الصفدي ونظيره الهنغاري بيتر سيارتو مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال إدارة المياه بين البلدين.


كما شارك الصفدي ‬في اجتماع وزاري حول المستجدات الدولية والتطورات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي استضافته دولة ‫قطر‬ ونظمته بالتعاون مع معهد السلام الدولي ومركز ويلسون للأبحاث.


والتقى الصفدي أيضاً وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) الدكتورة رولا دشتي في اجتماع بحث أوجه التعاون بما فيها المشاريع والبرامج القائمة والمبادرات المستقبلية لدعم العملية التنموية في المملكة.


إلى ذلك، ينظم الأردن والسويد، مساء الخميس في نيويورك، اجتماعاً وزارياً في إطار جهود حشد الدعم الدولي اللازم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وعدد من الوزراء من الدول الداعمة لعمل الوكالة ومشاريعها. يُذكر أن الأردن والسويد عملا معاً منذ العام ٢٠١٨ لحشد الدعم السياسي والمالي للأنروا، حيث نظما عدة اجتماعات دولية أسهمت بشكل رئيس في حشد الدعم للوكالة لضمان الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمس وفقاً لتكليفها الأممي.


 




 

 


 

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