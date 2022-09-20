الملك يلتقي الرئيس التركي ويؤكد أهمية زيادة مستوى التبادل التجاري

الوكيل الاخباري - بحث جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نيويورك، اليوم الثلاثاء، العلاقات المتينة التي تربط الأردن وتركيا وسبل تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة.



وأكد جلالة الملك، خلال اللقاء الذي عقد على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أهمية زيادة مستوى التبادل التجاري بين البلدين.



وتناول اللقاء المستجدات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إذ شدد جلالته على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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