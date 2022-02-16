الصفدي يلتقي وزير خارجية ولاية نبراسكا الأميركية

الوكيل الاخباري - استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، وزير خارجية ولاية نبراسكا الأميركية، روبرت ايفنين، والوفد الاقتصادي والتجاري المرافق له، بحضور رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي.



وتناول اللقاء سُبل تعزيز علاقات التعاون، وخصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والزراعية والتعليمية. وأكّد الصفدي عُمق ومتانة علاقات الشراكة الاستراتيجية الأردنية-الأميركية، مُثمناً الدعم الذي تقدّمُه الولايات المتحدة للمملكة لرفد العملية التنموية.

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