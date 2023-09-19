الصفدي ينقل تهنئة الملك للمستشار الألماني

الوكيل الإخباري - شارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، في حفل الاستقبال الذي أقامته جمهورية ألمانيا الاتحادية، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بمناسبة مرور 50 عاما على عضويتها في الأمم المتحدة.

اضافة اعلان



ونقل الصفدي تهنئات جلالة الملك للمستشار الألماني أولاف شولتس بهذه المناسبة، وتمنياته لجمهورية ألمانيا الصديقة بالمزيد من التقدم والازدهار.



كما نقل الصفدي، حرص جلالة الملك على تعزيز علاقات الصداقة المتينة التي تربط البلدين في مختلف المجالات.

