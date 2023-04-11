الصناعة والتجارة تضبط 467 مخالفة منذ بداية رمضان

الوكيل الإخباري - قال مدير مديرية مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة الدكتور وائل الكلوب إنه تم منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى يوم أمس ضبط 467 مخالفة تموينية منها 90 لعدم الالتزام بالسقوف السعرية للدجاج، وتم مخالفة إحدى الشركات المنتجة للدجاج لمخالفتها للسقوف السعرية.

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وأضاف ان فرق الرقابة على الأسواق نفذت 524 جولة ميدانية على الأسواق شملت حوالي 8 الاف محل تجاري في كافة المحافظات لمتابعة الالتزام بالتشريعات الناظمة للسوق وخاصة قانون الصناعة والتجارة، وكذلك الرقابة المكثفة على أسعار الدجاج الطازج والمباع من خلال النتافات، واتخاذ الإجراءات بحق من يخالف السقوف السعرية المحددة.



وأشار الى استمرار عمليات الرقابة المكثفة على الأسواق ضمن جولات رقابية صباحية ومسائية ولساعات متأخرة من الليل تمتد إلى الساعة الثانية من بعد منتصف الليل اعتبارا من اليوم الثلاثاء لمراقبة محلات الألبسة الى جانب مواصلة الرقابة بذات الوتيرة على المحلات التجارية وبيع المواد الغذائية.



ودعا إلى الإبلاغ عن شكاوى الأسواق على رقم الوزارة 065661176 / معان 032131068/ المفرق 026232368/ الزرقاء 053983885/ جرش 026351661/ مأدبا 053244262/ الكرك 032351132 / الطفيلة 032241191/ العقبة 032015562 / عجلون 02/6422181 / البلقاء 053554835 / إربد 027277715