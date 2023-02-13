5 وفيات في الأردن 4 منها بسبب المدافئ خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - توفي 5 أشخاص خلال 24 ساعة، 4 وفيات منها جاءت بسبب الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة في عدة حوادث مختلفة تم التعامل معها من قبل رجال الدفاع المدني.

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وقال الملازم أول عبدالله السعودي، من قسم التوجيه والتثقيف الوقائي في الدفاع المدني، إن الحادث الأول كان وفاة رجل وزوجته اختناقاً في منطقة النزهة، بالعاصمة عمان، بسبب تسرب الغاز من المدفأة.



وبيّن السعودي أن الحادث الثاني، وقع صباح اليوم بوفاة شخصين وافدين، اختناقاً داخل شقتهما في منطقة العدسية التابعة للواء ناعور.



والحادث الثالث وفاة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، إثر حريق شب داخل شقة في عمارة، بمنطقة خشافية الدبايبة.



وأشار السعودي إلى أنه تم التعامل مع 1258 حالة اسعافية مختلفة، و 118 حادث انقاذ و 45 حادث إطفاء.