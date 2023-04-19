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الأربعاء، 19-04-2023 02:37 م

الصناعة والتجارة تعد خطة لمراقبة الأسواق في العيد

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الوكيل الاخباري - أعدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، خطة عمل رقابية على الأسواق خلال أيام عيد الفطر المبارك، تتضمن تكثيف الرقابة على مختلف القطاعات.

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وبحسب الخطة يبدأ دوام مراقبي الأسواق في جميع محافظات المملكة ثاني أيام العيد، حيث تركز على القطاعات ذات الأهمية للمستهلكين سيما المخابز ومحال الحلويات والسكاكر والمطاعم، بالإضافة إلى محطات المحروقات والألبسة والأدوات الكهربائية والمنزلية والملاحم.


وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إن عمليات الرقابة المكثفة على الأسواق ستستمر خلال عطلة العيد، ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المخالفين.


ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن شكاوى الأسواق على رقم الوزارة 065661176، مشددة على أنها ستتعامل معها بشكل فوري واتخاذ الإجراءات القانونية.


 




 

 


 

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