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الإثنين، 26-06-2023 09:53 م

الصناعة والتجارة : ضبط 100 مخالفة عروض وهمية في 2023

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الوكيل الاخباري - أكد الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، أنّ فرق التفتيش والرقابة التابعة للوزارة ضبطت منذ بداية العام الحالي نحو 100 مخالفة تتعلق بعروض وتخفيضات وتنزيلات وهمية على الأسعار لا يلتزم فيها معلنوها.

وبين البرماوي في تصريحات صحفية ، أنّ هذه جزء من من 2600 مخالفة ضبطتها الكوادر، مشيرا في الوقت ذاته لصعوبة ضبط السوق الإلكترونية في الوقت الحاضر.

وتحدث عن عمل الوزارة في الوقت الحاضر على استراتيجية متكاملة بما يتعلق بالتجارة الإلكترونية وضبطها وتنظيم عمليتها بالكامل.

وبين أنّ الوزارة تنظم جولات صباحية ومسائية للتفتيش على محلات بيع ألبسة وحلويات، لأنّ العرض والطلب في الوقت الحاضر يتركز على هذا النوع، إضافة إلى التفتيش على محلات أخرى كمحلات الأدوات المنزلية والمطاعم.

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