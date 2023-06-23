وفد تجاري أردني يزور محافظات عراقية قبل نهاية العام

الوكيل الاخباري - اتفقت غرفتا تجارة عمان وبغداد على تنظيم منتدى أعمال أردني -عراقي بالعاصمة بغداد قبل نهاية شهر تشرين أول المقبل بمشاركة وفد تجاري أردني سيضم رؤساء غرف تجارية وممثلي قطاعات تجارية ورؤساء نقابات أصحاب العمل وأصحاب أعمال.





وقال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق خلال لقاء مجلس إدارة الغرفة، أمس الخميس، مع نائب رئيس غرفة تجارة بغداد رعد بريج وعدد من أعضاء مجلس إدارتها، إن غرفة تجارة عمان ستعمل على تشكيل وفد تجاري أردني من قطاع التجارة والخدمات لزيارة عدة محافظات عراقية .





وأضاف، أن الوفد التجاري سيزور العاصمة بغداد ومدن البصرة والنجف والأنبار وغيرها من المدن العراقية والالتقاء مع رئيس وأعضاء مجالس الغرف التجارية في هذه المحافظات وممثلي القطاعات الاقتصادية كمرحلة أولى سيتبعها زيارات أخرى لباقي المدن العراقية بهدف التشبيك بين الغرف التجارية وتبادل المعرفة وبناء شراكات والاطلاع على الفرص التجارية والاستثمارية في البلدين الشقيقين.





وقال الحاج توفيق خلال اللقاء، الذي عقد بمقر تجارة عمان، إن الزيارة ستسهم بتوثيق علاقات غرف التجارة الأردنية مع نظيراتها العراقية وبما ينعكس على مصالح البلدين الشقيقين التجارية.





وأكد الحاج توفيق، أنه سيتم الإعلان خلال المنتدى المنوي عقده في بغداد عن إقامة توأمة بين غرفتي تجارة عمان وبغداد بما يسهم في تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الغرفتين.

ولفت إلى أن المنتدى يشكل فرصة لتمكين القطاع الخاص الأردني والعراقي من الاستفادة من الفرص المتاحة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية والمصالح المشتركة بين الطرفين.

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وأشار إلى أن العراق يعتبر شريكاً تجارياً وشرياناً مهماً للاقتصاد الأردني، ما يتطلب بناء قواعد جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين تقوم على المصالح المتبادلة، مشيراً إلى دور القطاع الخاص بهذا الخصوص.



وشدد الحاج توفيق على ضرورة زيادة التبادل التجاري وتذليل أية معيقات أمام دخول المنتجات والسلع المنتجة في البلدين لأسواقهما ومنحها الأفضلية، إضافة لتحفيز أصحاب الأعمال على إقامة شراكات تجارية واستثمارية وصناعية مشتركة.

وبين الحاج توفيق، أن القطاع التجاري والخدمي الأردني يعتز بمستوى العلاقات التي تربط البلدين بمختلف المجالات ويأمل أن تشهد المرحلة المقبلة انطلاقة جديدة مبنية على التشاركية.



كما جرى خلال اللقاء بحث إعادة افتتاح المركز التجاري العراقي في العاصمة عمان، إضافة إلى تنظيم معارض في البلدين.



من جانبه، قال بريج، إن مجلس إدارة غرفة تجارة بغداد حريص على توسيع أطر التعاون والتنسيق مع غرفة تجارة عمان بما ينعكس إيجاباً على العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.



وأكد، استعداد غرفة تجارة بغداد لتقديم كافة التسهيلات والدعم لإنجاح زيارة الوفد التجاري الأردني والتنسيق مع باقي الغرف التجارية الأخرى في العراق لاستقبال البعثة الأردنية.



وأشار بريج إلى ضرورة تشبيك الغرف التجارية الأردنية مع نظيراتها من الغرف التجارية العراقية، لتعزيز التعاون بينها، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال الأردنيين مع نظرائهم العراقيين لإيجاد شراكات حقيقية بينهما.



وحضر اللقاء، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي ونائبا رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب وبهجت حمدان وأمين صندوق الغرفة خطاب البنا ونائب أمين الصندوق علاء الدين ديرانية، وعضوا مجلس إدارة غرفة تجارة بغداد علي المختار ورشيد السعدي ومدير عام غرفة تجارة عمان هشام الدويك.



يشار إلى أن مبادلات الأردن والعراق التجارية ارتفعت من 470 مليون دينار عام 2021 الى 872 مليون دينار خلال العام الماضي 2022.

