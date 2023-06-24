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السبت، 24-06-2023 04:49 م

ايعاز حكومي بشأن أسعار الدجاج

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الوكيل الاخباري - قام وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي اليوم السبت بجولة على عددٍ من الأسواق  شملت محلات تجارية  وخاصةً محلات بيع الدجاج للوقوف على وفرة الكميات والأسعار حيث اطمأن  على وفرة كميات الدجاج المطروحة في السوق المحلي والمنافسة بين المنتجين والمحلات التجارية . 

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وأوعز الوزير الشمالي لمراقبي الأسواق في الوزارة لمواصلة حملات الرقابة على المحلات التجارية وأماكن بيع الدجاج الطازج والنتافات للتأكد من وفرة الكميات. 

وأكد ان الوزارة  ستواصل  متابعة أسعار الدجاج محليا  ولن تتوانى عن اتخاذ أي اجراءات تلزم للمُحافظة على استقرار الأسعار والحيلولة دون ارتفاعها بشكلٍ غير مُبرر . 

ومن خلال المتابعات التي تقوم بها الوزارة تبين ان ارتفاع أسعار الدجاج يعود إلى نفوق اعداد كبيرة من طيور الدجاج بسبب تقلبات الطقس .

 

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