توضيح حكومي حول أسعار الدجاج

الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي إن أسعار دجاج النتافات عادت إلى الانخفاض، بعد أن وصل سعر الكيلوغرام الواحد منها إلى 1.9 دينار.



وأوضح في حديثه للتلفزيون الأردني، الاثنين، أنه ومن خلال المتابعة تبين ارتفاع أسعار دجاج النتافات بشكل مؤقت خلال الأيام الماضية لقلة الكميات الموردة إلى السوق بسبب نفوق أعداد كبيرة من طيور الدجاج نظراً لتقلبات الطقس.



ولفت إلى أن كميات الدجاج الموردة إلى السوق عادت إلى ما كانت عليه قبل ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى معدل ذبحيات الدجاج في مسلخ أمانة عمان والذي وصل إلى 34 ألف طير دجاج، إضافة إلى المسالخ الأخرى وكذلك الدجاج المباع من خلال النتافات.



ونوه البرماوي بأنه ومنذ نحو يومين بدأت أسعار دجاج النتافات بالانخفاض، متوقعا مزيدا من الانخفاض على أسعارها خلال الأيام المقبلة.

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