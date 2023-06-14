الهيئة العامة لـ"جمعية وكلاء السيارات" تعقد اجتماعها السنوي

الوكيل الاخباري - عقدت الهيئة العامة لجمعية وكلاء وموزعين السيارات الأردنيين اجتماعها السنوي العادي بحضور أعضاء الهيئة العامة، وقد تم خلال الاجتماع جملة من المسائل التي تهم الجمعية وأعضاءها، ومنها مناقشة التقرير الإداري للجمعية، والموافقة على الميزانية المالية للجمعية عن العام 2022 وكذلك الموافقة على قرارات هيئة الإدارة الصادرة في عام 2022، وقد تم كذلك مناقشة وإقرار نقل تبعية الجمعية لوزارة الصناعة والتجارة، وتم كذلك مناقشة القضايا التي تهم قطاع وكلاء السيارات في المملكة.



وضم الاجتماع كل من السادة: محمد عليان، نديم حداد، نقولا أبو خضر، مروان نقل، زيد العبداللات، مهند طهبوب، ورائد المعطي، وأحمد البيجاوي، ممثلين عن الشركات أعضاء الجمعية بالإضافة للمدير التنفيذي للجمعية محمد الزرو والمستشار القانوني المحامي يزن العبداللات.



وبهذه المناسبة، قال رئيس الجمعية السيد محمد عليان:" تواصل جمعية "وكلاء السيارات" منذ إعادة تفعيلها العام الماضي جهودها في إعادة تنظيم للإطار الممثل للقطاع وتوحيده للنهوض به وبخدماته المقدمة للمستهلك الأردني الذي يستحق أفضل الخدمات على كافة المستويات."



وأضاف عليان:" تعتبر جمعية وكلاء السيارات حماية المستهلك أولوية لعملها الدؤوب، من خلال دعم توفر أعلى درجات المواصفات والمقاييس العالمية للمركبات ومتطلبات السلامة والأمان وحماية البيئة المكفولة والمضمونة من الشركات الصانعة والتي يمثلها الوكلاء".

وأكد عليان أن الجمعية تعمل باستمرار على التواصل مع كافة الجهات المعنية لتنظيم قطاع المركبات في المملكة وتفعيل دوره المجتمعي والنهوض بمعايير الجودة والأداء."



ومن الجدير بالذكر أن جمعية وكلاء وموزعين السيارات الأردنيين تأسست في العام 2011 كجمعية غير ربحية معنية بتنظيم قطاع السيارات والمركبات، وتضم في عضويتها الشركات الوكيلة والممثلة للشركات المصنعة للسيارات في العالم لدى المملكة.

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