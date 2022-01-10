الصناعة والتجارة: كل الخيارات مطروحة إذا لم ينعكس تخفيض التعرفة الجمركية على المواطن

الوكيل الاخباري - قال مدير مراقبة الأسواق والتموين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين سليمان السعود، الاثنين، إن الوزارة بدأت بإعداد خطة خاصة بمراقبة الأسواق بعد القرار الحكومي بتوحيد وتخفيض التعرفة الجمركية بما يضمن تنشيط السوق التجاري وينعكس على المواطن. اضافة اعلان





وأضاف السعود أن الخطة من عدة محاور الأول من خلال الدور التشاركي والتنسيقي والذي بدأ مع الغرف التجارية والنقابات التمثيلية ذات العلاقة، بحيث يتباحثون ضمان انعكاسها بشكل إيجابي على مصلحة المواطن، وذلك وفقا لما أوردته المملكة.



"الدور الأساسي هو من خلال مراقبين الأسواق المنتشرين بكافة محافظات المملكة، تم تعزيز الكادر الرقابي وسيتم تعزيز الجولات الرقابية سنقوم برصد مؤشرات الأسعار حتى نضمن انعكاس هذه القرارات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة على زيادة النشاط التجار بزيادة التنافسية وتخفيض واستقرار الأسعار بالتالي أي قرار تتخذه الحكومة ننتظر منه انعكاس إيجابي على مصلحة المواطن." وفق السعود



وقالت الوزارة أنه إذا وجدت الحكومة أن قراراتها لم تنعكس على المواطن فكل القرارات مطروحة.



وأضاف السعود أن تداعيات كورونا وما رافقها من ارتفاع أسعار عالمي انعكس على كل دول العالم، والحكومة اتخذت العديد من الإجراءات بما يضمن انسيابية السلع وتوفير مخزون استراتيجي كافي وزيادة تنافسية بما ينعكس إيجابا على مصلحة المواطن وانخفاض الأسعار.



"اليوم نتحدث عن إعادة هيكلة التعرفة الجمركية لكن سبقها بعدة أيام إجراءات مثل تخفيض رسوم الفحص على المواد الغذائية تمديد فترة الإعفاء من أجور التخزين وتخفيض رسوم المعاينة، تكثيف العمل بما يضمن التسريع في انجاز المعاملات كل ذلك بهدف ضمان انسيابية وصول السلع وتوفير مخزون استراتيجي كافي، هذا عن المواد الغذائية " وفق السعود.



وحول ضمانة انعكاس تخفيض التعرفة الجمركية على المواطن قال السعود إنه لا يوجد عندنا سقف للأسعار نعم، لكن إذا وجدت الحكومة والجهات المعنية أن هذه القرارات لم تنعكس بشكل إيجابي على مصلحة المواطن فكل القرارات وكل الحلول مطروحة ووزارة الصناعة لديها من الآليات لضبط السوق.



لا يوجد مصنع ملابس أطفال بالأردن

كما قال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان، إن التخفيض الذي أعلنت عنه الحكومة هو تخفيض رسوم جمركية والسلعة عندما تصل المستهلك فيها مدخلات عدة منها ثمن السلعة وكلفة الشحن، والرسوم الجمركية والضرائب.



"هناك ضرائب لم تنخفض كضريبة المبيعات ومساهمة ضريبة الدخل بالسلعة أيضا هذا كله لم ينخفض، اليوم الذي انخفض فعليا الرسوم الجمركية على الألبسة والأحذية تحديدا" وفق علان.



وقال إن هناك تنافس شديد في قطاع الألبسة لأننا نتحدث عن حوالي 3400 تاجر مستورد ، ولدينا قرابة ال 10 آلاف تاجر تجزئة ، بالتالي حجم القطاع كبير ووزنه كبير بالتالي منافسته شديدة.



"مثلا نتحدث عن سلعة قيمتها فرضا 10 دولار ، رسمها الجمركي كان 2 دولار أصبح 1.5 دولار فسيتم الخصم للمستهلك الدولار والنصف ، لأن التاجر ناقل قيمة ." وفق علان.

وتابع علان: "لا يجب أن يفكر المواطن أن السلعة نفسها ستنخفض 15% ، لأن مكونات كلفة السلعة هي النقل وثمن السلعة وضريبة المبيعات وهذا كله لم ينخفض ".



وأضاف: "لا يوجد مصنع ملابس أطفال بالأردن (...) أعترف أنه لدينا مصانع زي إسلامي ومصانع عباءات وجلباب ومصانع داخلي لكنها تغطي جزء من حاجة السوق وليس كل حاجة السوق".