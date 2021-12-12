تجار لحوم يكشفون الأسباب الحقيقية لانخفاض الأسعار.. والزراعة تعلق

الوكيل الإخباري - أكد تجار لحوم انخفاض الأسعار خلال الأيام الماضية بسبب الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها المواطنين في ظل استمرار جائحة كورونا وتآكل الأجور.

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وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إنهم قاموا بتخفيض الأسعار لتشجيع المواطنين على الشراء من جهة ولبيع ما لديهم من كميات من أجل سداد الشيكات المالية.



وأضافوا أن هناك تجار مهددين في حال عدم سداد الالتزامات المالية التي عليهم وهو ما جعلهم يقومون ببيع اللحوم المستوردة بأسعار أقل من المعتاد.



وأشاروا إلى انخفاض أسعار اللحوم المستوردة بين 4.5 إلى 6 دنانير للكيلو الواحد، فيما حافظت اللحوم البلدية على أسعارها المرتفعة بين 8-9 دنانير للكيلو بحسب التجار.



من جهته استبعد مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة المهندس علي أبو نقطة ربط انخفاض الأسعار بمنح الوزارة رخصا لاستيراد اللحوم من جورجيا.



وقال أبو نقطة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوزارة لا تتدخل في الأسعار وإنما يحددها التجار أنفسهم، مشيرا إلى أن ضعف القوة الشرائية وتعدد الأصناف في السوق المحلية يخلق بيئة تنافسية وهو ما يمنح المستهلك خيارات أكبر للشراء وبأسعار مناسبة.



وبيّن أن الوزارة منحت 9 رخص لاستيراد اللحوم والمواشي الحية منها 4 رخص لاستيراد عجول حية، و3 رخص لاستيراد لحوم طازجة، ورخصتين لاستيراد خراف حية.



وشدد على أن الوزارة منحت الرخص مؤخرا لتغطية حاجة السوق المحلية إذ يستورد الأردن نحو 62% من اللحوم الحمراء و38% يغطيها الإنتاج المحلي.



وتوقع أبو نقطة اقتراب وصول اللحوم الجورجية إلى الأردن وخاصة أن الرخص التي منحتها الوزارة سارية لمدة شهر قابلة للتجديد بحسب الحالة الوبائية والأوضاع الصحية في بلد المنشأ.