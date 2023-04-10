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الإثنين، 10-04-2023 05:48 م

الصناعة والتموين تحرر 435 مخالفة منذ بداية رمضان

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الوكيل الإخباري - حررت كوادر وزارة الصناعة والتجارة والتموين، منذ بداية شهر رمضان 435 مخالفة، منها 79 عدم التزام بالسقوف السعرية للدجاج.

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وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إن كوادرها نفذت 498 جولة، تم خلالها زيارة 7626 منشأة، لافتة إلى استمرار حملاتها الرقابية على الأسواق وضمن جولات صباحية ومسائية.


ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن شكاوى الأسواق على هاتف الوزارة رقم 065661176 / معان 032131068/ المفرق 026232368/ الزرقاء 053983885/ جرش 026351661/ مأدبا 053244262/ الكرك 032351132 / الطفيلة 032241191/ العقبة 032015562 / عجلون 02/6422181 / البلقاء 053554835 / وإربد 027277715.

 




 

 


 

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