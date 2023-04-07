الحكومة توضح حول توفر الدواجن في السوق المحلي

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، والاتحاد النوعي لمربي الدواجن، توفر مادة الدواجن الطازجة بالسوق المحلي بكميات كافية تلبي احتياجات المستهلكين، فيما هناك طلب طبيعي على شراء الدواجن.

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وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة ينال البرماوي، إن الوزارة تلقت ملاحظات من بعض محال التجزئة حول عدم توريد كميات كافية من الدواجن الطازجة من قبل الموردين، وتم التواصل معهم لزيادة الكميات وضمان عدم حدوث نقص بالمعروض.



بدوره، قال أمين سر الاتحاد النوعي لمربي الدواجن حسان أبو دقرة، إن الدواجن الطازجة والمنتجة محلياً متوفرة بالأسواق وبكميات تزيد عن الاستهلاك، مؤكداً أن الشركات والموردين يقومون بتوريد الكميات التي يحتاجها المستهلكون يومياً.



وأوضح، أن الاتحاد وضع خطة بالتوافق مع وزارة الزراعة قبل شهر رمضان بحيث تكون كميات الذبح بين 22-24 مليون طير خلال الشهر الفضيل، وهو ما تحقق خلال النصف الأول من رمضان.



وبين أبو دقرة، بأنه يتم توزيع 200 ألف طير على النتافات يومياً، حيث بلغ ما تم توزيعه من أول الشهر الفضيل 3 ملايين طير.