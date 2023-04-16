الأحد 16-04-2023
الوكيل الاخباري

أكثر من 17 ألف رحلة عبر مطار الملكة علياء ربطت الأردن بـ 75 وجهة دولية مباشرة

وفاة ضابط سير أثناء أداء وظيفته في الأغوار الشمالية

الأرصاد الجوية: أمطار النصف الأول من نيسان تحيي الموسم المطري الحالي

توضيح من المركزي حول التعميم على شركات التأمين في الأردن

وزارة الطاقة: انخفاض أسعار البنزين والديزل والكاز عالمياً

صحة الزرقاء تغلق محطتي تحلية مياه

صفحة منسوبة للجيش السوداني تعرض بدلة حميدتي العسكرية

الجالية الأردنية في دبي: لا أردنيين بين ضحايا حريق المبنى السكني

النقد الدولي: احتمالات تعرض البنوك في الشرق الأوسط للاضطرابات محدودة جدا

ديب: إقبال دون المتوسط على شراء الذهب قبيل العيد

الأحد، 16-04-2023 03:03 م

الصيادلة تعلن موعد امتحان المزاولة لخريجي الجامعات غير الأردنية

fd1bf429-image-card-2


الوكيل الإخباري - أعلنت نقابة الصيادلة الأردنيين عن عقد امتحان مزاولة الصيدلة لخريجي الجامعات غير الأردنية يوم الأربعاء الموافق 2023/4/26.اضافة اعلان


وقالت النقابة، في إعلانها المنشور على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن  تقرر عقد الفحص التحريري للصيادلة خريجي الجامعات غير الأردنية في تمام الساعة (10:00) من صباح يوم الأربعاء الموافق 2023/4/26 في مقر النقابة بالعاصمة عمّان، يليه الفحص الشفوي.

ودعت الصيادلة الراغبين بالتسجيل للامتحان إلى مراجعة النقابة بموعد أقصاه نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 2023/4/25 مصطحبين معهم الوثائق التالية:

- صورة عن الهوية الشخصية سارية المفعول
- صورة مصدقة طبق الأصل عن كشف علامات الثانوية العامة
- صورة مصدقة طبق الأصل عن معادلة الشهادة الجامعية 
- رسوم الفحص والبالغة (50) دينار

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1681649431331

التربية تحتفل بيوم العلم الأردني

643bec37f011e (1)

أكثر من 17 ألف رحلة عبر مطار الملكة علياء ربطت الأردن بـ 75 وجهة دولية مباشرة

ad0a70b8-رقيب-سير-ينظم-المرور-في-أحد-الشوارع-أرشيفية

وفاة ضابط سير أثناء أداء وظيفته في الأغوار الشمالية

d-74-أمطار-نيسان-تساهم-بنسب-تراوحت-2-39-من-المعدل-الموسمي-العام

الأرصاد الجوية: أمطار النصف الأول من نيسان تحيي الموسم المطري الحالي

459532

ضمان القروض توقع اتفاقية لتمويل الشركات المايكروية والصغيرة

420239172111207673365

أوقاف الرمثا تعقد المجلس العلمي الهاشمي الرابع

أخبار متعلقة
1681060583475

صندوق الملك عبدالله للتنمية يطلق دورة تدريبية ضمن مشروع "درب"

1680785602773

رئيس الوزراء يتسلم التقرير السنوي للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

293ae299-istock-1192359331

وزير التربية يكشف تفاصيل امتحان التوجيهي بشكله الجديد

img-20230327-wa0003

المستقلة للانتخاب : 17801 مسجلا في برنامج أنا أشارك - جامعات

hqdefault (1)

إصدار 92 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا خلال شهرين

0L5A2396

الشبول: 81 مليون دينار استحوذت عليها وسائل التواصل من إعلانات الإعلام