الصيادلة تعلن موعد امتحان المزاولة لخريجي الجامعات غير الأردنية

الوكيل الإخباري

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- أعلنت نقابة الصيادلة الأردنيين عن عقد امتحان مزاولة الصيدلة لخريجي الجامعات غير الأردنية يوم الأربعاء الموافق 2023/4/26.وقالت النقابة، في إعلانها المنشور على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن تقرر عقد الفحص التحريري للصيادلة خريجي الجامعات غير الأردنية في تمام الساعة (10:00) من صباح يوم الأربعاء الموافق 2023/4/26 في مقر النقابة بالعاصمة عمّان، يليه الفحص الشفوي.ودعت الصيادلة الراغبين بالتسجيل للامتحان إلى مراجعة النقابة بموعد أقصاه نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 2023/4/25 مصطحبين معهم الوثائق التالية:- صورة عن الهوية الشخصية سارية المفعول- صورة مصدقة طبق الأصل عن كشف علامات الثانوية العامة- صورة مصدقة طبق الأصل عن معادلة الشهادة الجامعية- رسوم الفحص والبالغة (50) دينار