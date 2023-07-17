الثلاثاء 18-07-2023
الوكيل الاخباري

الأوقاف تدعو مرشحين لإجراء المقابلة الشخصية لوظيفة إمام - أسماء

152 ألف طالب وطالبة يتقدمون لامتحان اللغة الإنجليزية "التوجيهي" اليوم

الدولار قرب أدنى مستوى في عام

"قانونية النواب" تواصل مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

ارتفاع أسعار النفط عالميا اليوم

انحسار تأثير موجة الحر في الأردن اليوم

بزمن قياسي.. ضبط المعتدي على الستيني داخل بقالته في الزرقاء

الاعتداء على ستيني والسطو على بقالته في الزرقاء

اختتام فعاليات معرض إيرتاتو الدولي

أنشطة شبابية في عدد من المحافظات

الإثنين، 17-07-2023 09:34 م

"الضريبة" تعقد أول برنامج للخبير الضريبي للقطاع الخاص

الضريبة-مفهومها-أنواعها-مبادئها-أهدافها


الوكيل الإخباري - افتتح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، البرنامج ‏التدريبي المتخصص لإعداد الخبير الضريبي الأردني، والذي يعقد لأول مرة ‎لمشاركين من القطاع الخاص في المعهد الضريبي التابع للدائرة.

اضافة اعلان


وقالت الدائرة، في بيان اليوم الاثنين، إن البرنامج يهدف إلى إعداد وتأهيل الخبير الضريبي ليكون قادرا على تقديم أفضل الخدمات للمكلفين الضريبين الذي ينوب عنهم وحماية مصالحهم حسب القانون ومساعدتهم في الالتزام بالأحكام القانونية وتجنيبهم الوقوع في أي مخالفات أو غرامات ضريبية وبالوقت نفسه المحافظة على مصلحة الدائرة والعمل على تعزيز الالتزام الطوعي وتحقيق العدالة الضريبية.


وقال أبو علي إن هذا البرنامج هو الأول من نوعه على المستوى الوطني ‏والإقليمي ويهدف الى إعداد خبير ضريبي للقطاع الخاص حسب آخر ما وصلت إليه التجارب العملية والفنية والعلوم في ‏مجال الأحكام والتشريعات الضريبية النافذة والمحاسبة ‎الضريبية.


وأضاف أن هذا البرنامج يأتي في إطار خطة الدائرة التي وضعتها لإعداد خبراء القطاع الخاص وتأهيلهم ‏ورفع قدراتهم ومهاراتهم الفنية والعلمية والعملية في مجال التشريعات والأحكام الضريبية ورفع مستوى ‏الأداء الضريبي لديهم بحيث يكون الخبير بعد اجتياز البرنامج قادرا على القيام بمهامه مهنياً وفنياً على أكمل وجه وفق التشريعات الضريبية، وكذلك أن يكون الخبير قادرا على تثقيف وتوعية من يمثلهم ضريبيا ويساهم في تعزيز الالتزام الطوعي.


وأشار إلى أن الهدف من البرنامج تأهيل المشاركين الذين سيخضعون لاختبارات علمية وعملية لتقييم أدائهم ويمنحون بعد ‏اجتيازها شهادة خبير ضريبي تمكنهم من مزاولة مهنة ‏الاستشارات الضريبية ومراجعة الدائرة نيابة عن الشركات والمنشآت والمكلفين.


وبين أبو علي أن المعهد الضريبي الأردني، وبالتعاون والتنسيق مع الجامعات الأردنية، سيمنح ‏في المستقبل الدبلوم المهني الأول المتخصص بالضريبة على مستوى المملكة لمنح ‏شهادة معتمدة ضمن المعايير المتعارف عليها، وذلك تأكيداً على دور المعهد في تأهيل وإعداد ‏الكوادر الضريبية مهنياً وفنياً للقيام بأعمال التدقيق الضريبي المتخصص وفق التشريعات ‏والاجراءات الضريبية النافذة.


يذكر أن المعهد الضريبي الأردني في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات هو الأول من نوعه على المستوى الإقليمي وجاء إنشاؤه بهدف تأهيل المدققين الضريبين فنيا ومهنيا وقانونيا وإداريا ‏للوصول بهم إلى المستوى المطلوب وكذلك إعداد خبراء ضريبيين للقطاع الخاص، وأن يكون المعهد متميز ‏مهنياً ورائداً على المستوى المحلي والإقليمي‎.‎

 




 

 


 

إقرأ ايضا
M63A0610 - Copy

الأوقاف تدعو مرشحين لإجراء المقابلة الشخصية لوظيفة إمام - أسماء

M63A8879

152 ألف طالب وطالبة يتقدمون لامتحان اللغة الإنجليزية "التوجيهي" اليوم

d-46-ضبط-المعتدي-على-محام-بمكتبه-في-عمان

بزمن قياسي.. ضبط المعتدي على الستيني داخل بقالته في الزرقاء

1

الاعتداء على ستيني والسطو على بقالته في الزرقاء

1689625179354

اختتام فعاليات معرض إيرتاتو الدولي

1689626726741

أنشطة شبابية في عدد من المحافظات

أخبار متعلقة
1689607073083

وفد سعودي يطلع على المشاريع البحثية في المركز الوطني للبحوث الزراعية

720234121335425489345

برنامج تدريبي متخصص لإعداد الخبير الضريبي في الأردن

64914fb142360473e626a858

توجيه 8 تهم للمتهمين بقضية شهداء الأمن العام في الحسينية

3RPe0KcnbaU5N4BE2ccXD1tcxzM8166sFSJ2t4jX

نقابة الممرضين تدعو لإنشاء عيادات في المدارس

1687182200203

السفير الأميركي يطلق مشروع شبكة التعاون للتعليم العالي الثنائي

tEak3KOdJCQIvOGfyrxkncM3OWYvQOcS0nD13905

توقيف رئيس لجنة صدقات وزكاة في عمّان اختلس 416 ألف دينار