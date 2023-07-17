"الضريبة" تعقد أول برنامج للخبير الضريبي للقطاع الخاص

الوكيل الإخباري - افتتح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، البرنامج ‏التدريبي المتخصص لإعداد الخبير الضريبي الأردني، والذي يعقد لأول مرة ‎لمشاركين من القطاع الخاص في المعهد الضريبي التابع للدائرة.

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وقالت الدائرة، في بيان اليوم الاثنين، إن البرنامج يهدف إلى إعداد وتأهيل الخبير الضريبي ليكون قادرا على تقديم أفضل الخدمات للمكلفين الضريبين الذي ينوب عنهم وحماية مصالحهم حسب القانون ومساعدتهم في الالتزام بالأحكام القانونية وتجنيبهم الوقوع في أي مخالفات أو غرامات ضريبية وبالوقت نفسه المحافظة على مصلحة الدائرة والعمل على تعزيز الالتزام الطوعي وتحقيق العدالة الضريبية.



وقال أبو علي إن هذا البرنامج هو الأول من نوعه على المستوى الوطني ‏والإقليمي ويهدف الى إعداد خبير ضريبي للقطاع الخاص حسب آخر ما وصلت إليه التجارب العملية والفنية والعلوم في ‏مجال الأحكام والتشريعات الضريبية النافذة والمحاسبة ‎الضريبية.



وأضاف أن هذا البرنامج يأتي في إطار خطة الدائرة التي وضعتها لإعداد خبراء القطاع الخاص وتأهيلهم ‏ورفع قدراتهم ومهاراتهم الفنية والعلمية والعملية في مجال التشريعات والأحكام الضريبية ورفع مستوى ‏الأداء الضريبي لديهم بحيث يكون الخبير بعد اجتياز البرنامج قادرا على القيام بمهامه مهنياً وفنياً على أكمل وجه وفق التشريعات الضريبية، وكذلك أن يكون الخبير قادرا على تثقيف وتوعية من يمثلهم ضريبيا ويساهم في تعزيز الالتزام الطوعي.



وأشار إلى أن الهدف من البرنامج تأهيل المشاركين الذين سيخضعون لاختبارات علمية وعملية لتقييم أدائهم ويمنحون بعد ‏اجتيازها شهادة خبير ضريبي تمكنهم من مزاولة مهنة ‏الاستشارات الضريبية ومراجعة الدائرة نيابة عن الشركات والمنشآت والمكلفين.



وبين أبو علي أن المعهد الضريبي الأردني، وبالتعاون والتنسيق مع الجامعات الأردنية، سيمنح ‏في المستقبل الدبلوم المهني الأول المتخصص بالضريبة على مستوى المملكة لمنح ‏شهادة معتمدة ضمن المعايير المتعارف عليها، وذلك تأكيداً على دور المعهد في تأهيل وإعداد ‏الكوادر الضريبية مهنياً وفنياً للقيام بأعمال التدقيق الضريبي المتخصص وفق التشريعات ‏والاجراءات الضريبية النافذة.



يذكر أن المعهد الضريبي الأردني في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات هو الأول من نوعه على المستوى الإقليمي وجاء إنشاؤه بهدف تأهيل المدققين الضريبين فنيا ومهنيا وقانونيا وإداريا ‏للوصول بهم إلى المستوى المطلوب وكذلك إعداد خبراء ضريبيين للقطاع الخاص، وأن يكون المعهد متميز ‏مهنياً ورائداً على المستوى المحلي والإقليمي‎.‎