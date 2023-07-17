برنامج تدريبي متخصص لإعداد الخبير الضريبي في الأردن

الوكيل الإخباري - افتتح الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات البرنامج ‏التدريبي المتخصص لإعداد الخبير الضريبي الأردني والذي يعقد لأول مرة ‎ للمشاركين من القطاع الخاص في المعهد الضريبي التابع للدائرة.

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ويهدف البرنامج الى اعداد وتأهيل الخبير الضريبي ليكون قادرا على تقديم أفضل الخدمات للمكلفين الضريبين الذي ينوب عنهم وحماية مصالحهم حسب القانون ومساعدتهم في الالتزام بالأحكام القانونية وتجنبهم الوقوع في أي مخالفات أو غرامات ضريبية، وبنفس الوقت المحافظة على مصلحة الدائرة والعمل على تعزيز الالتزام الطوعي وتحقيق العدالة الضريبية .



وقال أبو علي إن هذا البرنامج هو الأول من نوعه على المستوى الوطني ‏والإقليمي ويهدف الى اعداد خبير ضريبي للقطاع الخاص حسب اخر ما توصلت إليه التجارب العملية والفنية والعلوم في ‏مجال الأحكام والتشريعات الضريبية النافذة والمحاسبة ‎الضريبية .



وأضاف أن هذا البرنامج يأتي في إطار خطة الدائرة التي وضعتها لإعداد خبراء القطاع الخاص وتأهيلهم ‏ورفع قدراتهم ومهاراتهم الفنية والعلمية والعملية في مجال التشريعات والأحكام الضريبية ورفع مستوى ‏الاداء الضريبي لديهم بحيث يكون الخبير بعد اجتياز البرنامج قادرا على القيام بمهامه مهنياً وفنياً على أكمل وجه وفق التشريعات الضريبية.