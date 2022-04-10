الأحد 10-04-2022
الوكيل الاخباري

متى موعد ليلة القدر وما هي علاماتها؟

كشف تهم المعتدين على عامل التوصيل في إربد والعقوبات المتوقعة

الحنيفات : إعفاء 200 بند من مدخلات الإنتاج النباتي المستوردة من بدل الخدمات

حماية المستهلك للمواطنين: قاطعوا السلع مرتفعة الأسعار

الضمان يؤكد: لا شمول للمؤمن عليهم العاملين حالياً ببرنامج السلف " تقسيط"

الضريبة توضح اسباب تأخر صرف الرديات للمكلفين

الأوائل في امتحان الشامل 2022 - أسماء

الصحة توضح آلية الحصول على تأمين صحي عبر برنامج شفاء

قرار بتمديد إعفاء الأشخاص المفروضة عليهم رقابة الشرطة ثلاثة أشهر إضافية

63.8 % نسبة النجاح العامة في امتحان "الشامل" - رابط

الأحد، 10-04-2022 11:55 ص

الضريبة توضح اسباب تأخر صرف الرديات للمكلفين

d6bc1b93-265e-4d97-88b1-a2620f35b0da


الوكيل الإخباري - قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن رديات ضريبة الدخل يتم صرفها بشكل مستمر، وبعد أن تخضع الاقرارات للتدقيق الكامل .اضافة اعلان


وأشارت الدائرة، في تصريحات لـ " الوكيل الإخباري" إلى أن تأخر صرف الرديات في بعض الحالات يكون لأن المنشأة لم تورّد الإقرارات بشكل كامل، أو لوجود فروقات مالية بسيطة في بعض الأحيان، ما يسبب تأخير عملية الصرف. 

وأوضحت أن الفترة القانونية لإنتهاء تقديم الإقرار الضريبي لضريبة الدخل في 30 من نيسان الحالي. 

وكانت قد وردت ملاحظات لموقع الوكيل الإخباري حول تأخر في صرف رديات ضريبة الدخل لشهري كانون الثاني وشباط الماضيين  . 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A1066

946 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

سجن

كشف تهم المعتدين على عامل التوصيل في إربد والعقوبات المتوقعة

M63A2517

الخصاونة ينعى وزير الخارجية الأسبق حازم نسيبة

jkjhkj - Copy

الحنيفات : إعفاء 200 بند من مدخلات الإنتاج النباتي المستوردة من بدل الخدمات

0L5A5734

حماية المستهلك للمواطنين: قاطعوا السلع مرتفعة الأسعار

1f9584e489d2f15862e26419cf764a4a650x300

كيف تتعامل مع حرائق زيوت المطابخ؟.. الدفاع المدني يجيب

أخبار متعلقة
1052983

المفلح: نشجع على فتح الحضانات لاستيعاب الأطفال

thumbs_b_c_77d29412041d7ce38d2162ba2f3076b0

معلومات تكشف لأول مرة .. الأميرة دينا: ابني أصيب بالسرطان و"فخر النساء زيد" جدة زوجي

bX2UtK4nkx7ZDNC8DVw3jEHsB8D9DLNfh1nQkit4

توقع ارتفاع تكاليف رحلة العمرة 50 ديناراً في رمضان

M63A9728 - Copy

لقاءان حواريان في إربد للتشجيع على الانتخابات غدا الأحد

320229165213547756973

توضيح من الضمان حول آلية صرف سلف المتقاعدين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات

3231-305281631 (1)

توجه رسمي لتغليظ العقوبات على اعتداءات المياه