الضريبة توضح اسباب تأخر صرف الرديات للمكلفين

الوكيل الإخباري -

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قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن رديات ضريبة الدخل يتم صرفها بشكل مستمر، وبعد أن تخضع الاقرارات للتدقيق الكامل .وأشارت الدائرة، في تصريحات لـ " الوكيل الإخباري" إلى أن تأخر صرف الرديات في بعض الحالات يكون لأن المنشأة لم تورّد الإقرارات بشكل كامل، أو لوجود فروقات مالية بسيطة في بعض الأحيان، ما يسبب تأخير عملية الصرف.وأوضحت أن الفترة القانونية لإنتهاء تقديم الإقرار الضريبي لضريبة الدخل في 30 من نيسان الحالي.وكانت قد وردت ملاحظات لموقع الوكيل الإخباري حول تأخر في صرف رديات ضريبة الدخل لشهري كانون الثاني وشباط الماضيين .