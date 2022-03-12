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السبت، 12-03-2022 09:51 ص

لقاءان حواريان في إربد للتشجيع على الانتخابات غدا الأحد

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الوكيل الإخباري - تنظم وزارة الإدارة المحلية يوم غد الأحد بالتعاون مع وزارات الشؤون السياسية والبرلمانية والشباب والتعليم العالي والثقافة لقاءين حواريين مع الطلبة في جامعة اليرموك وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية في محافظة إربد، بمشاركة عدد من الأمناء العامين للوزارات وبحضور عددٍ من المسؤولين في المحافظة والجامعة.

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ويهدف اللقاءان إلى التركيز على أهمية مشاركة الشباب في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية التي ستجري في الثاني والعشرين من آذار الجاري باعتبارهم أحد أدوات التغيير الإيجابي في مسيرة الإصلاح والديمقراطية، إلى جانب دورهم في توجيه بوصلة الانتخاب نحو المرشحين القادرين على قيادة التنمية في هذه المجالس، والذين سيقع على عاتقهم مهمّة تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات في المحافظات ومناطق البلديات.


كما يهدف اللقاءان وهما باكورة خطة الوزارة في لقاء طلبة الجامعات ضمن الحملة الوطنية للمشاركة في هذه الانتخابات إلى التأكيد على ضرورة مشاركة الجميع في عملية الانتخاب، وذلك لترسيخ إشراك المواطنين في صناعة القرار عبر صناديق الاقتراع، وانتخاب الذين يمثلونهم في مجالس المحافظات والمجالس البلدية.


وتؤكد الوزارة في رسالتها الإعلامية للناخبين تحت شعار (مستقبل الأردن يستحق صوتك) إلى أن هذه الانتخابات هي محطة أردنية مهمّة، خاصة ونحن في بداية المئوية الثانية للمملكة، للتوجه نحو فرز مجالس قادرة على إدارة ملف التنمية المحلية، وإقامة مشاريع تنموية واستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص ومع المستثمرين المحليين لتساهم هذه المشاريع في حل جزء من مشكلة البطالة لدى الشباب في المحافظات ومناطق البلديات.


وتركز الوزارة في رسالتها الإعلامية أيضاً إلى أنه كلما كانت المُشاركة أوسع في عملية الاقتراع كانت المجالس أقرب إلى تمثيل المجتمعات المحلية في المحافظات والبلديات، لهذا تتطلع الوزارة إلى مشاركة واسعة من المرأة باعتبارها قادرة على إحداث تغيير إيجابي في تركيبة المجالس نحو انتخاب المرشحين الذين يمتلكون رؤىً وأفكاراً تنموية لخدمة التنمية المحلية.


وسيتم ضمن هذه السلسلة من لقاء طلبة الجامعات عقد ثلاثة لقاءات حوارية يوم بعد غد الاثنين في جامعة مؤتة وكلية الكرك الجامعية في محافظة الكرك وفي جامعة البلقاء التطبيقية في السلط.


وكانت وزارة الإدارة المحلية قد أعدت بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية برنامجاً يتضمن لقاءات حوارية في (13) جامعة لتغطية أقاليم المملكة الثلاثة، وضمان التواصل مع الطلبة الذين يمثلون مختلف شرائح المجتمع الأردني.


 




 

 


 

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