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الأربعاء، 07-09-2022 08:23 ص

الضريبة : صرف 27 مليون دينار رديات استفاد منها 45 ألف مكلف

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الوكيل الاخباري - اعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أنها قامت خلال شهر ايلول الحالي بصرف رديات بقيمة حوالي 5 مليون دينار استفاد منها 5 آلاف مكلف .

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وقالت إن مجموع الرديات التي قامت الدائرة بصرفها للمكلفين منذ بداية العام الحالي 2022 وحتى تاريخه بلغ حوالي 45 ألف مكلف و بلغت قيمتها الاجمالية 27 مليون دينار.


وأشارت الدائرة أن هذه الرديات التي تم صرفها منذ بداية العام وحتى الآن تخص الإقرارات الضريبية التي تم تدقيقها لشركات وأفراد وموظفين ومستخدمين .


وقامت الدائرة بإرسال هذه الرديات لمستحقيها من المكلفين إلكترونيا على أرقام الآيبان الخاصة بحساباتهم البنكية وحسب الدور والأسس ‏المعتمدة ‏للصرف، بعد أن تم تدقيقها واكتسابها الصفة القطعية واستكمال الشروط القانونية للصرف".


ودعت الدائرة، الموظفين والمستخدمين والمكلفين كافة، "العمل على تعديل البيانات والمعلومات الخاصة بحساباتهم البنكية وتدوين رقم الآيبان بشكل صحيح، وذلك لغايات تحويل أي رديات تتحقق لهم على حساباتهم مباشرة دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة".


 




 

 


 

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