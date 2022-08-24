ارتفاع الإيرادات الضريبية 13% حتى تموز الماضي

الوكيل الإخباري - ارتفع إجمالي الإيرادات الضريبية بنسبة 13% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي أو ما مقداره 413 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بحسب مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي.

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وبلغت القيمة الإجمالية للإيرادات الضريبية 3,57 مليار دينار في نهاية أول سبعة أشهر من العام الحالي مقارنة مع نحو 3,15 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.



واستحوذت ضريبة الدخل على نسبة 34,3% من إجمالي الإيرادات بقيمة 1,225 مليار دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي وفقا لأبو علي.



وقدرت الحكومة في موازنة العام الحالي أن تصل الإيرادات الضريبية إلى نحو 6,08 مليار دينار، مستحوذة على 75 % من الإيرادات المحلية والتي من المقدر أن تصل إلى 8,06 مليار.