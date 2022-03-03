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الضريبة للمكلفين: ادفعوا لتجنب الغرامات

الخميس، 03-03-2022 12:53 م

الضريبة للمكلفين: ادفعوا لتجنب الغرامات

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الوكيل الإخباري - دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين من التجار والصناعيين ومؤدي الخدمات بما فيهم المهنيين والحرفيين الى ضرورة المبادرة الى تقديم اقرار ضريبة الدخل عن عام 2021 ودفع المبالغ المعلنة فيها إلكترونيا في أقرب وقت ممكن وعدم تأخير تقديمها حتى نهاية الفترة القانونية تجنبا لتعرضهم للغرامات القانونية.

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وفيما يتعلق بالموظفين والمستخدمين الذين يتقاضون رواتب وأجور شهريا، وأشارت الدائرة أنهم ملزمون بتقديم إقرار ضريبة الدخل حال تجاوز دخلهم الإجمالي السنوي 9 آلاف دينار لغير المعيل، و18 ألف دينار للمعيل.


وأوضحت أن اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والأجور شهريا من جهة العمل لا يعفي المكلفين الذين تتجاوز دخولهم السنوية الحد المقرر للإعفاءات من تقديم إقرارات ضريبة الدخل.


ومن ناحية اخرى اوضحت الدائرة إنه بموجب القانون، فإنه يتوجب على جميع مؤدي الخدمات والمهنيين والحرفيين الذين تزيد إيرادات أي منهم سنويا عن 30 ألف دينار وبائعي السلع الذين تزيد مبيعاتهم عن 75 ألف دينار سنويا الالتزام بإصدار فاتورة حسب نظام تنظيم شؤون الفوترة رقم (34) لسنة 2019

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