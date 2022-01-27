الضمان الاجتماعي تؤكد على ضرورة التبليغ الفوري عن إصابات العمل خلال الظروف الجوية السائدة

الوكيل الاخباري - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي كافة الجهات التي تتطلب طبيعة عملها دوام بعض أو جميع موظفيها خلال فترة المنخفض الجوي وفي أيام العطل الرسمية إلى ضرورة التبليغ عن أي إصابة عمل قد تحصل لأي من العاملين لديها في هذه الظروف الاستثنائية، وذلك من خلال خدمة طلب المعالجة الطبية الفورية الإلكترونية.



وبينت المؤسسة بأن هذه الخدمة متوفرة على موقعها الإلكتروني WWW.SSC.GOV.JO من خلال زاوية الخدمات الإلكترونية، مؤكدة على دور المنشآت بنقل المؤمن عليه المصاب إلى أقرب جهة طبية علاجية معتمدة لديها والبالغة (39) جهة تغطي كافة محافظات المملكة، إضافة إلى كافة مستشفيات الخدمات الطبية الملكية.

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وبينت المؤسسة بأنها عززت خدمات تأمين إصابات العمل للمؤمن عليهم المصابين في الحالات الطارئة كالحوادث على الطرق الخارجية أو للحالات الحرجة التي تستدعي النقل الجوي الفوري إلى جهات طبية معتمدة لتلقي العلاج اللازم وذلك بعد توقيعها اتفاقية مع مركز الإسعاف الجوي الأردني مؤخراً.



وأوضحت المؤسسة أنه وفي حال اقتضت الحاجة سيكون بإمكان هذه الجهات الاستفادة من خدمة الإسعاف الجوي ونقل المؤمن عليهم الذين يتعرضون إلى إصابة عمل وتتطلب حالتهم نقلهم بواسطة طائرة مجهزة طبياً وفقاً للحالات الطارئة.