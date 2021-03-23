الضمان الاجتماعي توفّر خدمات إلكترونية جديدة خاصة بالمنشآت

الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الثلاثاء، توفيرها خدمات إلكترونية جديدة للمنشآت تمكنها من التقدم بطلب لفك الحجز الكلي أو الجزئي عن المنشأة أو تقديم شكوى أو ملاحظة بالإضافة إلى خدمة كتب ومخاطبات رسمية.

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وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي حول آلية الاستفادة من هذه الخدمات دخول ضابط ارتباط المنشأة إلى حساب المنشأة على موقع المؤسسة الإلكتروني ومن خدمة كتب ومخاطبات رسمية اختيار الخدمة المطلوبة وتقديم الطلب.



وأشارت المؤسسة إلى أن غالبية خدمات المنشآت متوفّرة إلكترونياً على موقعها، وأنه بإمكان ضباط ارتباط المنشآت في حال واجهتهم أي صعوبات في استخدام خدماتها الإلكترونية أو أي مشاكل في تقديم الطلبات أو أي استفسارات التواصل معها من خلال مركز الاتصال الموحد 117117 أو من خلال مركز الاتصال الوطني 065008080 وذلك على مدار الساعة وكافة أيام الأسبوع.

مؤسسة الضمان الاجتماعي



