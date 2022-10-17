الضمان الاجتماعي توقف استقبال طلبات الاستفادة من برنامج استدامة++ للمنشآت

الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن وقف استقبال طلبات الاستفادة من برنامج استدامة++ للمنشآت التي تشغل (10) عمال فأقل اعتباراً من اليوم وذلك لاستكمال عدد العمال المستهدفين من البرنامج في مرحلته الأولى.



وأشارت المؤسسة إلى أن عدد العمال المشمولين في البرنامج المخصص لدعم اشتراكاتهم على مدار (18) شهراً ودعم نقدي على ثلاث دفعات شهرية قد وصل إلى (13) ألف عامل.



وفي ذات السياق، وجهت المؤسسة دعوة لكافة سائقي المركبات العمومية إلى الإسراع في الشمول بالبرنامج قبل استكمال عدد العمال المستهدف في المهن الحرة للإستفادة من ميزاته التي تخفّض من قيمة الاشتراكات التي تترتب على السائق لقاء شموله بتأمينات المؤسسة إلى نحو (89) قرشاً شهرياً لمن يشترك وفقاً للحد الأدنى للأجور وعلى أساس شريحة (50%) في تـأمين الشيخوخة.



وأكدت المؤسسة على أن شمول السائقين سيمكّنهم من الاستفادة من كافة المنافع التي تقدمها المؤسسة بما في ذلك خدمة المعالجة الفورية في أيٍ من مستشفيات الخدمات الطبية الملكية وأيٍ من المستشفيات الخاصَّة المعتمدة للمعالجة الفورية والبالغ عددها (39) مستشفىً موزعةً في مختلف أرجاء المملكة، وذلك في حال تعرض السائق لأي حادث عمل "لا سمح الله".

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