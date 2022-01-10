الإثنين 10-01-2022
الوكيل الاخباري

الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

الضمان : التعديلات المقترحة تحمي المشتركين

رؤية الخصاونة لمدينة إدارية جديدة يُعيد للأذهان مساعي حكومية سابقة باءت بالفشل

الحكومة: تفعيل توقيع الهوية الرقمية يتطلب مراجعة المواطن مرة واحدة

العراق تقر الاتفاقية الاطارية لأنبوب نقل نفط البصرة للعقبة

الغذاء والدواء : رسوم ترخيص منشآت بيع الدخان والتبغ تدفع مرة واحدة

مؤتمر صحفي حول قرارات متعلقة بإعادة هيكلة التعرفة الجمركية

الحواتمة يوعز بتوسيع نطاق البحث عن المركبة المفقودة في معان

أسعار الذهب محليا

التربية : دوام الفصل الدراسي الثاني وجاهيا في 1 شباط

الإثنين، 10-01-2022 01:30 م

الضمان : التعديلات المقترحة تحمي المشتركين

M63A0051


الوكيل الإخباري - التقى مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة، رؤساء وأعضاء غرفة تجارة الأردن لمناقشة أهم مستجدات الضمان الاجتماعي والتعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي ودور المؤسسة الاجتماعي والاقتصادي خلال جائحة كورونا تجاه العمّال وأصحاب العمل. 

اضافة اعلان


وأكد نائب رئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي خلال اللقاء الذي حضره النائب عبد السلام ذيابات عضو مجلس إدارة الغرفة على أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسة الضمان على الأصعدة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، مشيداً بجهود المؤسسة بالحوار والنقاش حول تعديلات قانونها مع مختلف الجهات المعنية، كون قانون الضمان الاجتماعي يُعنى بكل إنسان و عامل على أرض المملكة، مشيداً بدور المؤسسة خلال جائحة كورونا والبرامج المختلفة التي أطلقتها لخدمة القوى العاملة والمنشآت والمجتمع بشكل عام مما خلق قوى توازن اقتصادي واجتماعي بالحفاظ على القوى العاملة واستدامة المنشآت.


وقال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة أن المؤسسة وفّرت الحماية الاجتماعية للعاملين وأصحاب العمل ضمن برامجها التي نفذتها خلال أوامر الدفاع الصادرة عن رئاسة الوزراء، بما أسهم في إدامة عجلة الاقتصاد الوطني، مضيفاً أن المؤسسة كانت على شراكة وتنسيق مع القطاعات الصناعية والتجارية لمساعدة هذه القطاعات على إدامة أعمالها وحماية العاملين لديها من خلال البرامج العديدة التي وفرتها لمساعدة تلك القطاعات.
وأكد الرحاحلة أن مؤسسة الضمان بذلت جهوداً كبيرة خلال جائحة كورونا انطلاقا من دورها الوطني، ووقفت مع القطاع الصناعي والتجاري والخدمي ومساندته لتجاوز الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية جراء الوباء. 
وبين أن بلاغ رئاسة الوزراء رقم (52) لسنـة 2021 تضمن تمديد العمل ببرنامج استدامة الأساسي وبرنامج استدامة المعدّل، حتى نهاية شهر حزيران من العام الحالي، للمنشآت المستفيدة من هذين البرنامجين، مشيراً بأن عدد المنشآت المستفيدة من برنامج استدامة واستدامة المعدّل وصل إلى (2400) منشأة يعمل بها ما يزيد على (41) ألف عامل.
وأشار إلى أن مظلة الضمان تغطي حالياً مليون و (405) آلاف مشترك فعّال، وأن طموح المؤسسة هو شمول كل المشتغلين بمظلتها من أجل توفير سبل الحماية اللازمة للإنسان العامل وأفراد أسرته، وهو هدف استراتيجي بالغ الأهمية تسعى المؤسسة لتحقيقه بهدف توسيع قاعدة الحماية في المجتمع، وفي هذا المجال وفّرت المؤسسة "خدمة اشمل نفسك" لشمول العاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي وكذلك برنامج "بادر" المتضمن شمول المنشآت من تاريخ المبادرة أو التفتيش، كما أنها عملت على توسيع مفاهيم واعتبارات الحماية الاجتماعية من خلال الشمول الالزامي لعمال الزراعة وسائقي التاكسي والأدلاء السياحيين وتصاريح العمل الحر بالضمان.
وأكد الرحاحلة بأنه ما يهمنا الوصول إلى نظام تأميني شمولي توافقي عصري وعادل تتوافر فيه كل مقومات الاستمرار وتقديم منافعه لكل الأجيال، ويكون قادراً على مواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار بأن الأهداف والغايات من التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تكمن في تعزيز الحماية الاجتماعية والأمان الاقتصادي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين، وكذلك ضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني بما يمكّنه من أداء رسالته في حماية كل الأجيال.
واستعرض الرحاحلة المحاور الأساسية التي استندت عليها التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي وتشمل أربعة محاور أساسية وهي محور الاستدامة المالية، ومحور التحفيز، ومحور الاستجابة، ومحور الحماية، موضحا كافة التعديلات التي تضمنتها هذه المحاور. 
وفي نهاية اللقاء أجاب الدكتور حازم الرحاحلة على كافة أسئلة واستفسارات مجلس إدارة غرفة التجارة بكل وضوح وشفافية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
989JJJJ-2

منتدى الاستراتيجيات: معدلات النمو غير قادرة على توفير فرص عمل

0L5A0042

1291 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

1641816998393

الغذاء والدواء تثمّن دعم ألمانيا الاتحادية للمؤسسة

ل

الغذاء والدواء تستضيف ممثل عن سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية في عمان

بنزين1

الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

96

رؤية الخصاونة لمدينة إدارية جديدة يُعيد للأذهان مساعي حكومية سابقة باءت بالفشل

أخبار متعلقة
Screenshot_32

بلعاوي: قد تحدث موجة جديدة لكورونا بالمملكة في الشهرين المقبلين

1220211185930619885654

أكثر من 12 ألف وفاة بكورونا في الأردن منذ بدء الجائحة

1220217215115280489922

بحث فرض رسوم إضافية على تأخر وصول البواخر للعقبة

48045_large

تأمين الضمان الاجتماعي سيكون الزامياً لكل عامل في القطاع الخاص غير مغطى

image

عمان تستضيف الدورة 38 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

pYPhKaN0V27yx4XUKEHSyxAbmw5qUySgYoiHr0ex

دراسة: كورونا ترفع حالات زواج القاصرات في الأردن