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الخميس، 15-12-2022 04:43 م

الضمان: تأجيل أقساط سلف المتقاعدين

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن صرف رواتب متقاعدي الضمان للشهر الحالي يوم الأربعاء القادم الموافق 21/12/2022 ودون اقتطاع أقساط السلف الشخصية التي حصل عليها المتقاعدين وذلك بناءاً على التوجيهات الملكية السامية بتخفيف الأعباء على المواطنين.

وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي بأن قرار صرف الرواتب التقاعدية في وقت مبكر عن التاريخ المعتاد يأتي أيضاً بهدف تمكين المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم وتلبية متطلبات أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية.

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