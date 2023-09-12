الثلاثاء 12-09-2023
الوكيل الاخباري

الملك يعزي بضحايا الإعصار في ليبيا

كاميرا سرعة جديدة في شوارع اربد

الأردن الأول عربيا في الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة

الارصاد : أمطار بهذه المناطق غداً الاربعاء

إغلاق 7 منشآت وتوجيه 154 إنذارا لمخالفات تدخين في الزرقاء

لقاء في تربية لواء القويسمة لتفعيل مُبادرة "لمدرستي أنتمي"

7 آلاف جلسة محاكمة عن بعد في الأردن الشهر الماضي

الأرصاد: تأثير عاصفة دانيال على الأردن سيكون غبار مثار بفعل الرياح

الامانة : الحبس 3 شهور وغرامة 300 دينار لمرتكب هذه المخالفة

وزير ليبي: رُبع مدينة درنة اختفى والجثث في كل مكان

الثلاثاء، 12-09-2023 01:05 م

الضمان تدعو العاملين لحسابهم الخاص للاستفادة من برنامج استدامة ++

9202311115026737321412


الوكيل الإخباري - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، العاملين لحسابهم الخاص، إلى التسجيل ببرنامج "استدامة ++"، الذي يساهم بدعم اشتراكاتهم ويقدم حوافز شمول لهم، وذلك عبر الخدمات الإلكترونية للمؤسسة من خلال الدخول إلى الرابط (https://eservices.ssc.gov.jo). 

اضافة اعلان

 

وبينت المؤسسة، في بيان لها، أنه يشترط لاستفادة الأفراد العاملين لحسابهم الخاص سواء الأردنيين أو غير الأردنيين من البرنامج، أن لا تزيد أجورهم الشهرية المشمولة والخاضعة للاقتطاع على (500) دينار، وأن لا تقل شريحة الشمول بتأمين الشيخوخة عن (50%) على أن يكونوا مسددين للاشتراكات المترتبة عليهم.


وأوضحت أن الفئات المستهدفة بالبرنامج تشمل الأفراد العاملين لحسابهم الخاص في المهن والحِرف المشمولين وفقاً للمادة (46) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة، وكذلك حملة تصاريح العمل الحرّ والمرن لغير الأردنيين، مع التركيز على العاملين في القطاع الزراعي والعاملين من اللاجئين السوريين بنسب محددة تبعاً للبرنامج، ومع إعطاء الأولوية للإناث العاملات لحسابهن الخاص. 


وبينت المؤسسة أن البرنامج يمتد لفترة زمنية تصل إلى (12) شهراً، ولا يشكل أي عبء مالي على الفئات المستهدفة، بلّ يقدم دعماً مالياً لهم من خلال طريقتين، الأولى تقوم على دعم اشتراكات العاملين لحسابهم الخاص وبقيمة (30) ديناراً شهرياً لكل مشترك تودع في حسابهم الخاص لدى المؤسسة، أما الثانية، فيتم تقديم بدل حافز شمول نقدي بقيمة (400) دينار تُصرف لهم على أربعة دفعات وتودع في حساباتهم البنكية مباشرة؛ خلال الأشهر الأول والرابع والسابع والعاشر من مدة البرنامج. 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

الملك يعزي بضحايا الإعصار في ليبيا

920236141715540506338

كاميرا سرعة جديدة في شوارع اربد

356793_original

الفنان منذر الرياحنة يكشف عن انتاج مسلسل مستوحى من فيلم "الحارة "

6300e9df7a95c

الأردن الأول عربيا في الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة

1

إغلاق 7 منشآت وتوجيه 154 إنذارا لمخالفات تدخين في الزرقاء

2020_01_26_12_35_19

مذكرة لتطبيق نموذج حوكمة البيانات والمعلومات في تنظيم الطاقة

أخبار متعلقة
8202320124953691483964

الضمان ينهي وضع أسس تقديم منح جامعية لأبناء متقاعديه والاعلان عنها قريباً

0L5A8959

هام من الضمان لكافة المعلمات بقطاع التعليم الخاص في الأردن - فيديو

466973

الضمان يكشف تفاصيل جديدة حول الدعم المالي المُقدم للأفراد والمنشآت في برنامج استدامة ++

file

الضمان: استمرار برنامج استدامة ++ وتقديم حوافز مالية من 30 إلى 400 دينار بشروط

3202118162218723660748

الضمان: صرف رواتب المتقاعدين الخميس المقبل

0L5A8949

الضمان: منح دراسية لأبناء المتقاعدين والإعلان عن آلية توزيعها قريباً