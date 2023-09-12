الضمان تدعو العاملين لحسابهم الخاص للاستفادة من برنامج استدامة ++

الوكيل الإخباري - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، العاملين لحسابهم الخاص، إلى التسجيل ببرنامج "استدامة ++"، الذي يساهم بدعم اشتراكاتهم ويقدم حوافز شمول لهم، وذلك عبر الخدمات الإلكترونية للمؤسسة من خلال الدخول إلى الرابط (https://eservices.ssc.gov.jo).

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وبينت المؤسسة، في بيان لها، أنه يشترط لاستفادة الأفراد العاملين لحسابهم الخاص سواء الأردنيين أو غير الأردنيين من البرنامج، أن لا تزيد أجورهم الشهرية المشمولة والخاضعة للاقتطاع على (500) دينار، وأن لا تقل شريحة الشمول بتأمين الشيخوخة عن (50%) على أن يكونوا مسددين للاشتراكات المترتبة عليهم.



وأوضحت أن الفئات المستهدفة بالبرنامج تشمل الأفراد العاملين لحسابهم الخاص في المهن والحِرف المشمولين وفقاً للمادة (46) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة، وكذلك حملة تصاريح العمل الحرّ والمرن لغير الأردنيين، مع التركيز على العاملين في القطاع الزراعي والعاملين من اللاجئين السوريين بنسب محددة تبعاً للبرنامج، ومع إعطاء الأولوية للإناث العاملات لحسابهن الخاص.



وبينت المؤسسة أن البرنامج يمتد لفترة زمنية تصل إلى (12) شهراً، ولا يشكل أي عبء مالي على الفئات المستهدفة، بلّ يقدم دعماً مالياً لهم من خلال طريقتين، الأولى تقوم على دعم اشتراكات العاملين لحسابهم الخاص وبقيمة (30) ديناراً شهرياً لكل مشترك تودع في حسابهم الخاص لدى المؤسسة، أما الثانية، فيتم تقديم بدل حافز شمول نقدي بقيمة (400) دينار تُصرف لهم على أربعة دفعات وتودع في حساباتهم البنكية مباشرة؛ خلال الأشهر الأول والرابع والسابع والعاشر من مدة البرنامج.

