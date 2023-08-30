الأربعاء 30-08-2023
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الأربعاء، 30-08-2023 01:25 م

الضمان ينهي وضع أسس تقديم منح جامعية لأبناء متقاعديه والاعلان عنها قريباً

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنس القضاة إن اللجنة المُختصة بتصنيف المنح الجامعية المُقدم لأبناء متقاعدي المؤسسة أنهت وضع أسس وشروط تقديم المنح. اضافة اعلان


وأضاف القضاة لـ " الوكيل الاخباري" أنه تم رفع الأسس والشروط للاستفادة من المنح لإدارة المؤسسة، مضيفاً أنه سيتم قريباً الإعلان عن هذه المنح والمستفيدين منها. 

وكان قد كشف القضاة في وقتٍ سابق أنه سيتم تقديم قرابة 45 منحة جامعية لابناء المتقاعدين، منها كاملة ومنها جزئية في عدة جامعات خاصة. 

وتم وضع عدة معايير لتصنيف وتوزيع هذه المنح، منها (معدل الطالب، و اقديمة تقاعد الأب، والراتب الشهري للمتقاعد) وغيرها من النقاط التي تُقدم على أساسها المنحة للطالب.

 




 

 


 

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