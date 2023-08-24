الضمان يكشف تفاصيل جديدة حول الدعم المالي المُقدم للأفراد والمنشآت في برنامج استدامة ++

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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كشف مدير إدارة البحوث والدراسات ومدير برنامج "استدامة ++" في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد خريس، أن باب التقديم للمرحلة الثانية من برنامج "استدامة ++" الذي انطلق يوم أمس الاربعاء، مستمر حتى الوصول إلى 34 ألف عامل مستفيد مع نهاية العام الحالي.وأضاف خريس لـ" الوكيل الإخباري" أنه خُصص نحو 15 مليون دينار أردني لهذه المرحلة، مبيناً أنها تستهدف المنشآت المحلية متناهية الصغر، التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن 10 أفراد، والأفراد العاملون لحسابهم الخاص.وأشار إلى أن مخصصات البرنامج تأتي من مانحين دوليين ( هولندا، النرويج، بريطانيا) وبشراكة في التنفيذ مع منظمة العمل الدولية.وقال خريس إن هناك أفق ليستمر البرنامج حتى عام 2027، مشيرا إلى أن هناك وعود من المانحين ببقاء الدعم للبرنامج ليستمر على مراحل جديدة كل عام.ووفقا لتفاصيل المرحلة الثانية من البرنامج فانها ستستمر لمدة 12 شهراً، وتقدم الدعم المالي اما على اشتراكات العاملين في المنشآت المستهدفة وللعاملين لحسابهم الخاص و بقيمة (30) ديناراً شهرياً، او من خلال تقديم بدل حافز شمول نقدي بقيمة (400) دينار تصرف على أربعة دفعات.