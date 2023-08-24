الخميس 24-08-2023
الوكيل الاخباري

إصابة مواطن بصعقة كهربائية في اربد

الضمان يكشف تفاصيل جديدة حول الدعم المالي المُقدم للأفراد والمنشآت في برنامج استدامة ++

فصل الكهرباء عن مناطق في الكرك يومي الأحد والثلاثاء القادمين - أسماء المناطق

جامعة حكومية تعلن حاجتها للتعاقد مع مدرسين - رابط

مجلس الإفتاء الفلسطيني يُحذر من تداعيات اقتحامات المسجد الأقصى

سؤال نيابي عن "فيلم باربي" - وثيقة

الامن : حجز المركبة وحبس السائق وغرامة 300 دينار لمرتكب هذه المخالفة

التعليم العالي: إعلان مدارس الأقل حظاً المشمولة بالمكرمة الملكية مساء اليوم

الخصاونة يؤكد ضرورة البدء بتنفيذ مشروعات استراتيجيَّة مع العراق ومصر

الأردن استورد حلي ومجوهرات بقيمة 466 مليون دينار خلال 6 أشهر

الخميس، 24-08-2023 02:19 م

الضمان يكشف تفاصيل جديدة حول الدعم المالي المُقدم للأفراد والمنشآت في برنامج استدامة ++

466973


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف مدير إدارة البحوث والدراسات ومدير برنامج "استدامة ++" في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد خريس، أن باب التقديم للمرحلة الثانية من برنامج "استدامة ++" الذي انطلق يوم أمس الاربعاء، مستمر حتى الوصول إلى 34 ألف عامل مستفيد مع نهاية العام الحالي.اضافة اعلان



وأضاف خريس لـ" الوكيل الإخباري" أنه خُصص نحو 15 مليون دينار أردني لهذه المرحلة، مبيناً أنها تستهدف المنشآت المحلية متناهية الصغر، التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن 10 أفراد، والأفراد العاملون لحسابهم الخاص. 

وأشار إلى أن مخصصات البرنامج تأتي من مانحين دوليين ( هولندا، النرويج، بريطانيا) وبشراكة في التنفيذ مع منظمة العمل الدولية.

وقال خريس إن هناك أفق ليستمر البرنامج حتى عام 2027، مشيرا إلى أن هناك وعود من المانحين ببقاء الدعم للبرنامج ليستمر على مراحل جديدة كل عام. 

ووفقا لتفاصيل المرحلة الثانية من البرنامج فانها ستستمر لمدة 12 شهراً، وتقدم الدعم المالي اما على اشتراكات العاملين في المنشآت المستهدفة وللعاملين لحسابهم الخاص و بقيمة (30) ديناراً شهرياً، او من خلال تقديم بدل حافز شمول نقدي بقيمة (400) دينار تصرف على أربعة دفعات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202326225733631638613

إصابة مواطن بصعقة كهربائية في اربد

20190411113616

فصل الكهرباء عن مناطق في الكرك يومي الأحد والثلاثاء القادمين - أسماء المناطق

62023610461394208267

جامعة حكومية تعلن حاجتها للتعاقد مع مدرسين - رابط

58734_4_1692872000 (1)

فيديو وصور - تشييع جثامين 5 اردنيين قضوا بحادث سير في السعودية

820231103732583349154

الامن : حجز المركبة وحبس السائق وغرامة 300 دينار لمرتكب هذه المخالفة

M63A8352

التعليم العالي: إعلان مدارس الأقل حظاً المشمولة بالمكرمة الملكية مساء اليوم

أخبار متعلقة
file

الضمان: استمرار برنامج استدامة ++ وتقديم حوافز مالية من 30 إلى 400 دينار بشروط

507013

وزير البيئة يلتقي السفيرة البريطانية والمنسق المقيم للأمم المتحدة

3202118162218723660748

الضمان: صرف رواتب المتقاعدين الخميس المقبل

8202320124953691483964

بيان من الضمان الاجتماعي للمدارس الخاصة في الأردن

0L5A8949

الضمان: منح دراسية لأبناء المتقاعدين والإعلان عن آلية توزيعها قريباً

0L5A8949

الضمان يوجه رسالة للعاملين في قطاع التعليم الخاص بالأردن