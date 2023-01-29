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الأحد، 29-01-2023 06:33 م

الضمان تصرف مستحقات 153 مصرياً غادروا الأردن - اسماء

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية تحويل الضمان الاجتماعي مستحقات 153 عاملا مصريا غادروا الأردن نهائيا.

وجاء في البيان الصحفي الصادر الأحد، أن وزير القوى العاملة المصري حسن شحاتة تلقى تقريرا من الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة محمد، أعلن فيه وبالأسماء عن معلومات هذا “الاستحقاق “، داعيا من له اسم من العاملين المغادرين سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأضاف الملحق العمالي أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات، وتضم القائمة الجديدة الأسماء المرفقة مع هذا البيان:

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