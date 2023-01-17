نقابة الأطباء تدعو أطباء لتصويب أوضاعهم وإلا شطب عضويتهم

الوكيل الإخباري - دعت نقابة الأطباء الأردنيين، الأطباء المتأخرين عن تسديد التزاماتهم المالية للنقابة وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء.

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وقالت النقابة، وفق رصد "الوكيل الإخباري"، إن فترة الإعفاء من الغرامات تنتهي بتاريخ 2023/1/31، راجية من الأطباء المتأخرين تصويب أوضاعهم المالية.

وأضافت أن كل طبيب لم يلتزم بهذا الموعد فإنه سيتم شطب عضويته من النقابة حسب أحكام القانون.

يشار إلى أن المادة 43 من نظام صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي في نقابة الأطباء نصت على: "في حال تأخر العضو عن دفع العائدات لما يزيد على 6 أشهر، يشطب اسمه من سجلات النقابة والصندوق، إضافة للإجراءات التي ينص عليها قانون النقابة بحقه".