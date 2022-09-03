الضمان تعلن عن حافز شهري بقيمة 100 دينار لهذه الفئات - تفاصيل

الوكيل الإخباري - كشفت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، عن آلية الدعم التي تم إقرارها من خلال برنامج (استدامة ++) للمنشآت.

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وبينت المؤسسة، وفقا لما رصده "الوكيل الإخباري" أن آلية الدعم سوف تستمر لمدة 18 شهراً، بحيث يكون هناك حوافز لأصحاب العمل والعاملين.



وقالت إنه سوف تُصرف ( 100 دينار) كحافز شهري لمدة 3 أشهر، بما مجموعة ( 300 دينار) تنقسم كما يلي:



( 50 ديناراً ) لأصحاب العمل دعم لأجر العامل لديهم ، و( 50 ديناراً) دعم للعامل.



أوضحت المؤسسة، أن هذه المبالغ تُصرف في الشهر الثالث، والشهر العاشر، والشهر الخامس عشر من عمر البرنامج.



وفيما يخص دعم الاشتراكات، قالت إن (50% ) من الاشتراكات لأول 9 أشهر، تُدعم بسقف يبلغ ( 30 ديناراً ) وتتوزع بين العامل وصاحب العمل حسب نسبة الاشتراك المترتبة عليه.



كما يتم احتساب (25% ) من الشهر الـ 10 ولغاية الشهر 18، بسقف مالي يبلغ ( 15 ديناراً ) توزع بين العامل وصاحب العمل كل حسب نسبة الاشتراك المترتبة عليه.