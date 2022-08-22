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الإثنين، 22-08-2022 04:50 م

الضمان تلتقي جمهورها في المفرق وجرش وعجلون والرمثا الثلاثاء والأربعاء

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الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أنها ستنفذ يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، المرحلة الخامسة من خدمة "أنت تسأل والضمان يُجيب من الميدان" في محافظات: المفرق، وجرش، وعجلون، ولواء الرمثا.

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وأضافت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الاثنين، أنها ستوفر محطات توعوية يُشرف عليها عدد من موظفي المؤسسة والجهات المشاركة لاستقبال المواطنين والإجابة عن استفساراتهم حول الضمان الاجتماعي بما فيها أهمية الاشتراك الاختياري، واحتساب الرواتب التقاعدية، إلى جانب خدمات برنامج التقسيط للمتقاعدين، وخدمة (Daman Pay) وخدمة آيبانك، وبرنامج رعاية للسرطان.

وبينت المؤسسة أن المحطات التوعوية ستكون في شارعي البلدية، والأمير حسن مقابل حلويات نفيسة بمدينة المفرق، وفي ساحة بلدية جرش، وفي وسط البلد بعجلون مقابل بنك القاهرة عمان، وفي ساحة بلدية كفرنجة مقابل بنك الأردن، وسط البلد في عنجرة مقابل حلويات الفجر البديع.

وأضافت أن الحملة ستكون في لواء الرمثا، بجانب جوهرة عمر مول مقابل بنك الأردن، وجانب أسواق الحاج محمد الاستهلاكية وذلك من الساعة الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساء.

وأشارت المؤسسة إلى أنها ستوفر محطة توعوية الخميس المقبل وسط البلد في العاصمة – شارع الملك فيصل – دخلة البنك العربي.

 




 

 


 

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