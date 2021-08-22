الضمان : صدور البلاغ رقم (42) لسـنة 2021 المتعلق ببرنامج تعافي وتطبيقـه الشـهر الحـالي

الوكيل الاخباري -

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أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن صدور البلاغ رقم (42) لسنـة 2021 والمتضمن استحداث برنامج فرعي من برنامج استدامـة يسمى برنامج "تعافـي".وأوضحت المؤسسة أن المنشآت المستفيدة من هذا البرنامج هي المنشآت التي سيتم تحديدها في التعليمات التي يصدرها مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي من ضمن المنشآت المستفيدة من برنامج استدامة.كما بينت المؤسسة أن العامل المستفيد من هذا البرنامج هو العامل الذي كان مشمولاً في الضمان الاجتماعي من شهر آذار لعام 2020 وحتى شهر تشرين أول من نفس العام.وأوضحت المؤسسة أن إطـلاق هـذا البرنامج جاء بهدف تمكين العاملين في الأنشطـة التي استـعادت جانب كبير من أعمالهـا من الحصول على كامل أجرهـم، هذا بالإضـافة إلى تهيئة المنشآت الانتقال إلى الوضع الاعتيادي عند تعافيـها بشـكل كـامل.فبموجب هذا البرنامج يخصص للعـامل (100%) من أجره المعتمد، يتحمل البرنامج (30%) منه فيما تتحمل المنشأة (70%) وذلك خلال الفترة الممتدة من شهر آب الجاري وتنتهي بشهر كانون أول من العام الحالي.