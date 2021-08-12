افتتاح 4 مراكز جديدة للضمان

اضافة اعلان

الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن افتتاحها أربعة مراكز خدمة جديدة دائمة لها في عدد من البلديات، ليصل العدد الإجمالي لكافة مراكز الخدمة إلى (19) مركزاً فعّالاً حالياً يقدم خدماته للمواطنين في مختلف محافظات المملكة.وبيّنت المؤسسة ان مراكز الخدمة الجديدة ستباشر عملها اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 15/8/2021 في بلدية الموقر في محافظة العاصمة، وبلدية كفرنجة في محافظة عجلون، وبلدية الرمثا في محافظة اربد، وبلدية شيحان في محافظة الكرك.