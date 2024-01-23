الضمان لـ الوكيل: 2000 طلب جديد لبرنامج استدامة ++ وصرف الدعم منتصف شباط القادم

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنس القضاة، إنه وصل المؤسسة 2000 طلب استفادة من برنامج (استدامة++) خلال شهر كانون الثاني الجاري.

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وكشف القضاة لـ " الوكيل الإخباري" أنه سيتم صرف دعم البرنامج للمستفيدين خلال منتصف شهر شباط المقبل.



وبيّن أن عدد المستفيدين من المرحلة الثانية من برنامج ( استدامة++ ) التي بدأت في آب 2023 وصل إلى (7629) مستفيداً.



ونوه القضاة إلى أن المبالغ المصروفة وفقاً للبرنامج، وصلت إلى مليون و 435 ألف دينار، حتى نهاية شهر كانون الأول 2023.



يهدف برنامج (استدامة++) إلى دعم انتقال العاملين إلى مظلة الاقتصاد الرسمي، وتوسعة الشمول بالضمان الاجتماعي بطريقة سلسة ومرنة ولفترة زمنية تصل إلى (12) شهراً، مما يتيح لهم الاستفادة من المنافع التأمينية وتوفير الحماية المباشرة لهم.



ويقدم البرنامج دعماً مالياً للفئات المستهدفة من خلال طريقتين؛ الأولى تقوم على دعم اشتراكات العاملين في المنشآت المستهدفة وكذلك للعاملين لحسابهم الخاص وبقيمة (30) ديناراً شهرياً لكل مشترك تودع في حساب المنشآت وحساب العاملين لحسابهم الخاص لدى المؤسسة، والثانية، فيتم تقديم بدل حافز شمول نقدي بقيمة (400) دينار تصرف على أربعة دفعات وتودع في حسابات المؤمن عليهم البنكية مباشرة خلال الأشهر الأول والرابع والسابع والعاشر من مدة البرنامج.