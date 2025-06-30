آخر تطورات التوصل إلى اتفاق تبادل للأسرى ووقف الحرب على غزة

الوكيل الإخباري- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم الاثنين أنه لا يوجد حاليا محادثات بشأن قطاع غزة، مشيرا إلى استمرار الاتصالات للوصول إلى صيغة للعودة إلى مفاوضات وقف الحرب وتبادل الأسرى.

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وخلال مؤتمر صحفي، أفاد الأنصاري بأن قطر مستمرة في الضغط من خلال شركائها للفصل بين المفاوضات ودخول المساعدات لغزة.



وأشار إلى أن هناك نيات أميركية جدية للدفع باتجاه عودة المفاوضات حول غزة لكن هناك تعقيدات، لم يوضحها، لافتا إلى أن ثمة لغة إيجابية من واشنطن بشأن الوصول لاتفاق في غزة.



وأضاف أن التعنت الإسرائيلي يمنع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مشددا على أنه لا يمكن القبول باستمرار الربط بين الجانبين الإنساني والعسكري في غزة.



وقال إنه "أصبح من الصعب تقبل استمرار الخسائر البشرية في قطاع غزة".



وفي إسرائيل، من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني المصغر هذه الليلة لمناقشة الخطوات التالية في غزة، بعد اجتماع أمس الأحد لم يتوصل إلى تفاهمات أو قرارات بشأن الحرب.



وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصادر فلسطينية ومصرية مطلعة على أحدث الجهود الجارية لوقف إطلاق النار إن قطر ومصر اللتين تضطلعان بدور الوساطة كثفتا اتصالاتهما مع طرفي الحرب، لكن لم يتحدد موعد بعد لإجراء جولة جديدة من المحادثات.